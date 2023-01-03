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中捷營運遇衝擊…去年估虧5億多 提運量、招商場增收入

聯合報／ 記者劉柏均陳秋雲／台中即時報導
中捷公司董事長林志盈原預估，去年中捷虧損7億元，但在開源節流政策下，估決算時可下降至6億元以內。記者劉柏均／攝影
中捷公司董事長林志盈原預估，去年中捷虧損7億元，但在開源節流政策下，估決算時可下降至6億元以內。記者劉柏均／攝影

台中2021年捷運綠線開通，卻連遇疫情、人力、電力等成本增加衝擊，原預估2022年虧損7億元，中捷公司開源節流，估可下降至6億元以內。中捷公司董事長林志盈強調，近來運量提升，外界對商機較有信心，各站商場招租順利，今年上半年將有多家店舖陸續開幕，確切數字須待1月中旬結算報表出爐。

林志盈今早於市政會議上，提報「捷伴台中，共創美好」專題。林志盈表示，儘管受到疫情衝擊，中捷連續兩年達成減少虧損的目標，2021年虧損從6.56億元降為6.02億元，去年因為電費及人事成本等支出均增加，經營更辛苦，公司仍努力開源節流，虧損預算數為7.3億元，預計決算可減少至6億元以內。

中捷透過「開源節流」，減少公司虧損。林志盈說，透過控制用人數、實施節能措施、降低維修成本等方式節流；開源部分包括提升運量、增加太陽能售電、廣告收入等。

林志盈說，車站店鋪招租也很順利，除了台中市好禮協會及「無肉市集」進駐市政府站，高鐵臺中站及市政府站3樓，今上半年將陸續開幕其他店鋪，松竹站也將分3期，推出貨櫃屋市集。

林指出，去年準點率為99.9%，總發車約9.3萬趟次，僅3次5分鐘以上延誤事件，搭乘人次達933萬，也替台中減少6931噸碳排放，等同多了48座中央公園。

台中市長盧秀燕表示，中捷開通1年多以來，從純粹的交通功能，到結合文化、教育、觀光、經濟、社福、民政、環保等單位合作宣傳，提升服務品質，這是「正確的方向」，也期許中捷未來繼續以複合式服務邁進。

台中市長盧秀燕對中捷公司開通以來表現，認定是「正確的方向」，期許中捷繼續以複合式服務前進。記者劉柏均／攝影
台中市長盧秀燕對中捷公司開通以來表現，認定是「正確的方向」，期許中捷繼續以複合式服務前進。記者劉柏均／攝影

中捷 疫情 盧秀燕

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