全國最高教堂 梨山耶穌堂新年音樂會8日登場

交通部觀光局參山國家風景區管理處說，海拔2100公尺、全國最高的教堂「梨山耶穌堂」新年音樂會將於本月8日登場，由遇見喬安娜樂團與梨山國中小泰雅古謠合唱團攜手演出，免費觀賞，同時也是山谷燈光節的最後一天，邀遊客來場特別的高山音樂饗宴。

參山處長曹忠猷說，53年歷史的梨山耶穌堂，經參山處三年整建後煥然一新，去年12月初配合山谷燈光節啟用，再顯風華，本月8日（周日）除了在耶穌堂內舉辦新年音樂會，同時也是山谷燈光節的最後一天，歡迎遊客到場享受梨山迷人風景、璀璨燈光及悠揚樂聲，感受新年新氣象。

曹忠猷說明，這是梨山耶穌堂啟用後首場音樂會，由遇見喬安娜樂團，演奏結合爵士音樂、佛拉明哥樂舞等表演，特別與梨山國中小泰雅古謠合唱團合作，演出改編泰雅古謠等曲目，呈現融合世界風音樂會。當天入夜後，耶穌堂將打上燈光，梨山賓館前兩棵28公尺大雪松聖誕樹外也將亮起燈光，為山谷燈光節畫下完美句點。

參山處表示，梨山耶穌堂修復後，重現頂樓吊鐘、噴水池復建以及現代簡約風「無扶手」樓梯等。通往頂樓鐘塔的「無扶手」樓梯，採穿透性設計，僅用屋頂垂下的鋼條、連結平面鋼板鑲入牆面，做成19個階梯踏板，呈現樓梯設計美感，值得一遊。

參山處說明，梨山耶穌堂新年音樂會在8日下午3時30分開放免費入場，4時15分至5時15分演出1小時，請參與民眾請配戴口罩，並禁止飲食。另外，參山處在教堂後方規劃一處小型幸福之鐘，提供遊客互動拍照。梨山耶穌堂活動資訊，可至參山處臉書粉專「趣遊參山：獅頭山 梨山 八卦山」。