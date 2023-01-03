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彰化超速取締排行榜出爐 「隱形殺手」才是吃錢怪獸

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣社頭鄉員集路（縣道141線）與崙饒路口處新設的固定式測速桿，去年四月才開張，就搶下彰化縣測速桿王的地位。圖／警方提供
彰化縣社頭鄉員集路（縣道141線）與崙饒路口處新設的固定式測速桿，去年四月才開張，就搶下彰化縣測速桿王的地位。圖／警方提供

彰化縣去年超速取締排行榜出爐，前10名共取締8萬7040件，如以汽車1600元基本罰額計算，縣庫即可進帳1.4億元左右，其中，去年4月才開張的社頭鄉員集路（縣道141線）與崙饒路口處測速固定桿，以1萬2259件一舉衝上冠軍，2到4名則都是「隱形殺手」機動測速，駕駛人切莫超速，以免吞下罰單

2到3名依次是中港公路伸港段（台61乙線1.44公里）1萬0530件、中港路和美段（台61乙線5.735公里）9431件，台1線187.68公里彰化市中山路3段往大肚橋方向9180件，特殊的是，這3處都是機動測速。其中的台1線187.68公里處彰化市中山路段，因車禍頻繁，從去年6月起，由警方採機動測速，很多汽機車駕駛人在限速40公里的慢車道，吃上超速罰單，哀鴻遍野，批評警方是「釣魚式執法」。

其餘名次都是固定桿測速，依次是縣道139線7.7公里往彰化方向、和美鎮線東路3段291號南側170公尺、芳苑鄉斗苑路頂後段與路平路口、社頭鄉中山路一段與和平三路口、員林市員埔路與三潭巷口，以及台74甲線8.02公里處（北上），均超過6700件以上。至於蟬連多年的「不敗桿王」彰化市台74甲線(東外環)2.2k測速桿，因駕駛人已熟悉，去年已掉到10名以外。

彰化縣警局公告在一般道路採科技執法固定式測速器共有74處，其中37處有實際取締。警方指出，警方設置固定桿測速器的路段，均依法令規定在網路公告，駕駛人可以上去瀏覽，警方也會依規定在設置地點前100至300公尺處設立《警52》預告標誌，提醒駕駛人。

不過，從去年違規取締排名2到4名路段，都是採機動測速，駕駛人如果只記得固定測速桿位置，卻對《警52》預告標誌視而不見，反而容易被照相告發；依目前超速開罰金額，國道及快速道路都是3000元起跳，一般道路機車是1200元、汽車是1600元，只要超過時速限制10公里就超速，罰額是依超過的速度累進。

為避免讓駕駛人認為是在「搶錢」，縣警局都會主動公告固定式測速照相位置，避免民眾因一時疏忽而造成口袋失血，相關測速位置連結: https://data.gov.tw/dataset/27969，內容除設置地點外，還有速限及拍攝方向。

彰化縣中港公路和美段（台61乙線5.735公里）去年共取締9431件，居去年全縣季軍。圖／警方提供
彰化縣中港公路和美段（台61乙線5.735公里）去年共取締9431件，居去年全縣季軍。圖／警方提供
彰化縣中港公路伸港段（台61乙線1.44公里）去年共取締1萬0530件超速案件，居去年全縣亞軍。圖／警方提供
彰化縣中港公路伸港段（台61乙線1.44公里）去年共取締1萬0530件超速案件，居去年全縣亞軍。圖／警方提供
彰化縣警局去年取締超速件數十大排行榜路段，由去年4月才開張的社頭鄉員集路（縣道141線）與崙饒路口處測速固定桿，以1萬2259件一舉衝上冠軍。警方提供
彰化縣警局去年取締超速件數十大排行榜路段，由去年4月才開張的社頭鄉員集路（縣道141線）與崙饒路口處測速固定桿，以1萬2259件一舉衝上冠軍。警方提供
彰化市中山路3段車禍案件頻傳，警方去年六月設置三腳架機動測速取締，很多汽機車駕駛人行駛限速40公里的慢車道，因超速吃到紅單，取締件數去年全縣第四名。圖／警方提供
彰化市中山路3段車禍案件頻傳，警方去年六月設置三腳架機動測速取締，很多汽機車駕駛人行駛限速40公里的慢車道，因超速吃到紅單，取締件數去年全縣第四名。圖／警方提供

測速 罰單 科技執法

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