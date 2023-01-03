梨山耶穌堂音樂會8日登場 高山教堂天籟尬山谷燈光

國內最高海拔教堂的梨山耶穌堂，8日將舉行2023「梨山耶穌堂新年音樂會」，「遇見喬安娜樂團」與梨山國中小的泰雅古謠合唱團攜手演出，民眾可到最高教堂體驗悠揚樂聲。

擁有53年歷史的梨山耶穌堂，經參山處整建後煥然一新，12月初配合2022山谷燈光節隆重舉行啟用典禮，重現教堂當年風華；燈光節為教堂染上絢麗燈光，令人驚艷。

參山國家風景區管理處今天發布新聞稿，參山處長曹忠猷表示，8日在梨山耶穌堂舉行啟用後首場音樂會，由「遇見喬安娜樂團」，演奏結合爵士音樂、佛拉明哥樂舞等表演，同時與梨山國中小的泰雅古謠合唱團合作，演出改編泰雅古謠等曲目，呈現出融合世界風的音樂會。

民眾不僅能夠感受最高海拔教堂的莊嚴與歷史感，欣賞動人悠揚的樂聲，還能在夜幕降臨後，一睹耶穌堂外打上燈光，呈現美麗繽紛色彩，梨山賓館前兩棵高達28公尺大雪松耶誕樹也將亮起梨山最美燈光。

參山處指出，8日在耶穌堂內舉辦動人的音樂會，當天也是山谷燈光節最後一天舉辦，歡迎民眾享受梨山迷人風景、璀璨燈光及悠揚樂聲，感受新年新氣象。