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全國虎寶寶創歷年最低出生數 彰化人「敢生」仍有萬名新生兒

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
虎寶寶創歷年最低出生數，彰化縣去年整年仍有破萬名新生兒，仍是高於全國。記者林敬家／攝影
虎寶寶創歷年最低出生數，彰化縣去年整年仍有破萬名新生兒，仍是高於全國。記者林敬家／攝影

彰化縣向來「最敢生」已連續兩年，榮登「粗出生率」全台冠軍，而根據內政部人口統計，虎寶寶創歷年最低出生數，2022年前11月僅約12.6萬名新生兒出生，年減9.2%，彰化縣則有9201人，粗出生率0.736%，仍是高於全國。

2021年全國出生人數為15萬3820人，粗出生率為0.655%，彰化縣為1萬1388人，粗出生率0.903%，彰化縣高於全國，是全國最多新生兒縣市，去年1到11月全國出生人數為12萬6808人，粗出生率為0.544%，彰化縣統計有新生兒9201人，粗出生率0.736%，高於全國，彰化縣民政處也統計去年12月出生905人，整年加總有1萬106名出生人口。

彰化縣府社會處長王蘭心說，彰化新生兒數能位於前段班除了因有每胎3萬的生育津貼補助，彰化也較多家族鼓勵生育，阿公阿嬤幫忙照顧，減輕年輕人壓力。

台灣在2020年出現人口「生死交叉」，死亡人數超越新生兒人數，正式進入人口負成長，在過去每12年當中，出生高峰總是出現在龍年，低波總是出現在虎年。

像是1986年虎年出生人口30.9萬人，1988年龍年34萬.2萬人；下一輪1998年虎年27.1萬人，2000年虎年30.5萬人；2010年虎年16.7萬人，2012年虎年則為22.9萬人。

不過，去年3月誕生虎寶寶的王姓市民說，沒特別注意到生肖，因是第二胎，不想與第一胎年紀差太多才努力再拚一胎，陳姓縣民也說，因年紀較大，剛結婚就計畫生小孩，小孩出生就在虎年。

新生兒 內政部 生育

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