中捷藍線基本設計先行趕進度 修正報告拚春節前報中央

交通部11月初首次審查中捷藍線綜合規畫報告，中市交通局12月同步執行基本設計與專案管理，盼加速工程進度；局長葉昭甫表示，盼透過綜合規畫、基本設計同步進行，節省後續作業時間，市府也正加速修正綜合規畫報告，力拚農曆春節前提報中央。

葉昭甫說，大建設通常會拆成兩階段，包含較粗略的基本設計、後續才為細部設計；基本設計可按設計大方向先預想；如捷運採地下化形式欲地質鑽探，需了解地質狀況，評估適用何種潛盾機類型等，加速後續作業時間。

另細部設計部分，會更細部訂定未來工程發包各項規格，如鑽探機硬度、相關地下層的地下水位，就會牽涉更細部的工程圖說制定，才能做後續工程發包；葉昭甫說明，中央審查過程中，可能會微調部分方案，交通局會依此再做後續細部設計，故細部設計，待中央綜合規畫核定後才能進行。

若中央調整綜合規畫內容，如站點變動等，是否會影響基本設計？葉昭甫表示，中央有調整站點，涉及層面主要在於細部設計，不會影響目前的基本設計。

交通部11月的初審會議中，中央委員也針對預算增加提出意見。葉昭甫提到，依中央委員意見修正，將細項拆得更細，針對「可控」、「不可控」經費分配，羅列各別的經費負擔方案，不可控項目的經費，由中央與地方共同分攤。

此次綜合規劃列出全部土地徵收款，土地徵收本就屬地方事務，多出來將近百億經費，是市府要負擔，但全部300多億元，不同項目都有不同的分攤方式，市府會羅列清楚送交通部續審。