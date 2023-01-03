快訊

長榮航勤一天搬700件30公斤行李 員工最不滿「這個」

陸轉機港澳來台旅客！1月6日起要求登機前篩檢陰性報告

中捷藍線綜合規劃修正 市府：力拚春節前提報中央

中央社／ 台中3日電

為了爭取中央儘早核定台中捷運藍線綜合規劃案，台中市交通局今天表示，市府正根據中央去年底審查大會意見進行修正，目前正加速作業中，力拚在農曆春節前提報中央。

台中捷運藍線去年9月通過環境影響評估大會審查，中央於去年11月正式召開第一次大會審查綜合規劃報告書，台中市政府交通局長葉昭甫今天在市政會議後接受媒體聯訪指出，委員在初審會中提出很多修正意見，如車輛機電土建等各層面問題，市府正加緊修正，力拚在農曆過年前提報中央。

葉昭甫表示，目前交通局都是根據審查委員的意見再作溝通、修正；另外經費分配說明，也依委員意見修正，將針對可控制與不可控制經費分配，羅列提出個別的經費負擔方案。

為加速捷運藍線建設計畫，縮短布建年限，葉昭甫說，交通局除持續積極爭取中央核定綜合規劃，也同步啟動基本設計作業，已在去年12月發包並確認承攬商，開始啟動基本設計部分及相關專案管理。

葉昭甫認為，希望能早日爭取中央核定綜合規劃，待綜合規劃核定後，基本設計也到一段落，便可進行下一步細部設計，細部設計確認後就會進行工程發包，盼透過綜合規劃和基本設計同步進行，節省後續作業時間。

對於捷運藍線增加300多億元經費，葉昭甫表示，中央請市府針對可控制與不可控制項目進一步羅列，這次增加300多億元，大部分都是物價調整的項目導致，市府會進一步確認並提出各自分攤方案，再提送交通部審查；例如其中土地徵收成本多出將近百億元經費，本來就是市府要負擔的。

台中市第一條捷運綠線已正式營運，捷運藍線經行政院核列為前瞻基礎建設計畫，路線全長約24.78公里，並設置20座車站，以及1座機廠，規劃西起台中港，沿台灣大道串聯沙鹿火車站、市政府、台中火車站，東至台糖生態園區，沿途經過各大醫院、學校、觀光景點、政經中心。

台中捷運 台中市

延伸閱讀

公車不停讓行人？ 中市府祭兩大措施重懲違規業者

難忘台中公車司機微笑問好 學生寫信：救了我一命

一聲「早安你好」 台中公車司機救了學生一命

中市敬老愛心卡明年發新卡 市民可到這兩家公司免費申請

相關新聞

公車不停讓行人？ 中市府祭兩大措施重懲違規業者

台中市政府交通局在跨年晚會及元旦前後連續5天，密集稽249輛公車是否停讓行人，查獲7輛公車違規將處分。交通局長葉昭甫說，...

南投有機農冬天種出「黃西瓜」 可望成特色水果

南投國姓福龜休閒農業區農民夫妻檔曾日昇、林千惠捨棄慣行農法，透過有機輪作養地，嘗試種植「黛安娜」西瓜，更克服氣候條件在冬...

中捷藍線基本設計先行趕進度 修正報告拚春節前報中央

交通部11月初首次審查中捷藍線綜合規畫報告，中市交通局12月同步執行基本設計與專案管理，盼加速工程進度；局長葉昭甫表示，...

台中堤防木板成釣魚捷徑好危險 三河局：要拆除

台中市烏日區環中路八段橋下的東園堤防，有民眾私設木板，做為到大里溪釣魚捷徑，但因木板不牢靠，且堤外便道常有砂石車等大型車...

台中大雅區月祥路狹窄救護車難行 第一階段拓寬2倍訂9月完工

台中市大雅區月祥路（平和路至平和南路間）是大雅區通往中科園區的主要道路，現有路寬僅4.5公尺，消防車與救護車等大型救難車...

彰化竹塘水環境教育園區「祂」揭牌 全體無異議通過

「環保心工」團體曾評鑑彰化縣竹塘鄉為最髒亂鄉鎮之一，鄉公所和鄉民組成社區巡守隊努力洗刷汙名，今天「一串心水環境教育園區」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。