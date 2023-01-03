中捷藍線綜合規劃修正 市府：力拚春節前提報中央

為了爭取中央儘早核定台中捷運藍線綜合規劃案，台中市交通局今天表示，市府正根據中央去年底審查大會意見進行修正，目前正加速作業中，力拚在農曆春節前提報中央。

台中捷運藍線去年9月通過環境影響評估大會審查，中央於去年11月正式召開第一次大會審查綜合規劃報告書，台中市政府交通局長葉昭甫今天在市政會議後接受媒體聯訪指出，委員在初審會中提出很多修正意見，如車輛機電土建等各層面問題，市府正加緊修正，力拚在農曆過年前提報中央。

葉昭甫表示，目前交通局都是根據審查委員的意見再作溝通、修正；另外經費分配說明，也依委員意見修正，將針對可控制與不可控制經費分配，羅列提出個別的經費負擔方案。

為加速捷運藍線建設計畫，縮短布建年限，葉昭甫說，交通局除持續積極爭取中央核定綜合規劃，也同步啟動基本設計作業，已在去年12月發包並確認承攬商，開始啟動基本設計部分及相關專案管理。

葉昭甫認為，希望能早日爭取中央核定綜合規劃，待綜合規劃核定後，基本設計也到一段落，便可進行下一步細部設計，細部設計確認後就會進行工程發包，盼透過綜合規劃和基本設計同步進行，節省後續作業時間。

對於捷運藍線增加300多億元經費，葉昭甫表示，中央請市府針對可控制與不可控制項目進一步羅列，這次增加300多億元，大部分都是物價調整的項目導致，市府會進一步確認並提出各自分攤方案，再提送交通部審查；例如其中土地徵收成本多出將近百億元經費，本來就是市府要負擔的。

台中市第一條捷運綠線已正式營運，捷運藍線經行政院核列為前瞻基礎建設計畫，路線全長約24.78公里，並設置20座車站，以及1座機廠，規劃西起台中港，沿台灣大道串聯沙鹿火車站、市政府、台中火車站，東至台糖生態園區，沿途經過各大醫院、學校、觀光景點、政經中心。