台中堤防木板成釣魚捷徑好危險 三河局：要拆除

台中市烏日區環中路八段橋下的東園堤防，有民眾私設木板，做為到大里溪釣魚捷徑，但因木板不牢靠，且堤外便道常有砂石車等大型車進出，險象環生。水利署第三河川局說明，河堤樓梯是為了水利人員巡防設置，不提供民眾休憩，民眾不能在河堤施設木板，將公告要求拆除。

台中市政顧問蘇秀姃特助林維卿說，近期有民眾、移工翻越東園堤防，到大里溪釣魚，有的走河堤樓梯，但也有部份民眾圖方便，把車子停在環中路八段橋下停車場後，直接跨越便道，由私設木板上下堤防，恐有摔落堤外便道風險，令人怵目驚心。