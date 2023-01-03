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公車不停讓行人？ 中市府祭兩大措施重懲違規業者

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市交通局連續5天稽查公車是否停讓行人，違規重懲。圖／交通局提供。
台中市交通局連續5天稽查公車是否停讓行人，違規重懲。圖／交通局提供。

台中市政府交通局在跨年晚會及元旦前後連續5天，密集稽249輛公車是否停讓行人，查獲7輛公車違規將處分。交通局長葉昭甫說，將持續稽查，另提高行車安全在評鑑的配比、日後申請路權的參考。

交通局長葉昭甫說，去年12月29日起密集稽查公車是否依規停讓行人，首日稽查50輛公車。去年12月27日發生交通事故路段英才路與學士路口，同地點查獲1輛公車未停讓行人；去年12月30日共查核33輛公車，無違規；31日擴大稽查120輛公車，無違規。

今年1日在靠近台中車站的建國路、雙十路、南京路路口，共查核28輛公車，查獲5輛公車未停讓行人；昨在靠近中山醫學大學附設醫院的文心南路與建國北路口，共查核18輛公車，1輛公車未停讓行人。

交通局指出，均將依契約規定嚴予處分，絕不寬貸，並請業者針對駕駛加強教育訓練，並持續稽查。

葉昭甫說，這5天來雖大部分公車在路口轉彎都能保持停看行等SOP，但針對違規業者祭重懲，客運業所屬的公車駕駛員如被查獲行駛公車時未停讓行人，將納入「台中市市區汽車客運營運與服務評鑑計畫」，評鑑結果作為後續年度營運虧損補貼依據，令提告公車評鑒指標中的行車安全配分，日後業者競標路權和申請既有路線續營的參考。

交通局召開市區公車服務品質及行車安全檢討會議，要求所有市區客運業者須在農曆年前分批召回所有駕駛員，進行安全教育訓練。

公車 路權 台中市

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