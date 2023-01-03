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台中大雅區月祥路狹窄救護車難行 第一階段拓寬2倍訂9月完工

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市大雅區月祥路拓寬工程，第一期去年11月動工，預計今年9月完工，第二階段長525公尺預計今年中旬動工、明年底完工。圖／立法委員楊瓊瓔提供
台中市大雅區月祥路拓寬工程，第一期去年11月動工，預計今年9月完工，第二階段長525公尺預計今年中旬動工、明年底完工。圖／立法委員楊瓊瓔提供

台中市大雅區月祥路（平和路至平和南路間）是大雅區通往中科園區的主要道路，現有路寬僅4.5公尺，消防車與救護車等大型救難車輛無法進入，有公安隱憂；立委楊瓊瓔與市議員吳呈賢爭取第一、二期工程共8000萬元，第一期去年11月動工，預計今年9月完工，第二階段長525公尺預計今年中旬動工、明年底完工。

立法委員楊瓊瓔與市議員吳呈賢今邀集相關單位，會勘月祥路拓寬案。忠義里里長林義木指出，月祥路（平和路至平和南路間）路段受大社支線灌溉溝渠限制，致路寬不足，會車不易，消防救護等車輛更無法進入，住在尾端巷的居民擔心發生災害。

楊瓊瓔感謝農田水利署台中管理處同意將灌溉溝渠（大社支線）外移，增加腹地做道路使用，增加道路寬度，讓大型救災車輛足夠空間通行，確保居民生命財產安全。

第一期從復興餐廳前月祥路溝渠改善及復舊工程至月祥路267巷共190公尺，工程經費2088萬元，去年11月動工，預計今年9月完工。

第二階段工程從月祥路267巷至平和南路約525公尺，工程經費初估約6000萬元，台中市建設局及農水署台中管理處各負擔工程經費一半。

建設局局長陳大田表示，民眾的心聲市府聽到了，大雅區月祥路（平和路至平和南路間）改善工程規畫改善長度共約715公尺，將原路寬4.5公尺拓寬至10至12公尺，第二階段工程從月祥路267巷至平和南路，長度約525公尺，規畫工程為溝渠改善及復舊(路面拓寬)、台電天空纜線下地、路燈遷移等經費約6000萬元，預計今年中旬開工，2024年底完工。

吳呈賢強調，大雅區月祥路沿線道路狹窄，曾發生火災消防車卻無法進入，險些延誤救災的窘境，期待完工解決當地數十年來道路瓶頸的困擾，讓大家出入更平安。

台中市大雅區月祥路拓寬工程，立委楊瓊瓔與市議員吳呈賢爭取第一、二期工程共8000萬元，第一期今年9月完工，第二階段預計今年中旬動工、明年底完工。圖／立法委員楊瓊瓔提供
台中市大雅區月祥路拓寬工程，立委楊瓊瓔與市議員吳呈賢爭取第一、二期工程共8000萬元，第一期今年9月完工，第二階段預計今年中旬動工、明年底完工。圖／立法委員楊瓊瓔提供
台中市大雅區月祥路拓寬工程案，立委楊瓊瓔與市議員吳呈賢爭取8000萬元，第一期去年11月動工，預計今年9月完工，第二階段預計今年中旬動工、明年底完工。圖／立法委員楊瓊瓔提供
台中市大雅區月祥路拓寬工程案，立委楊瓊瓔與市議員吳呈賢爭取8000萬元，第一期去年11月動工，預計今年9月完工，第二階段預計今年中旬動工、明年底完工。圖／立法委員楊瓊瓔提供

楊瓊瓔 議員 台中市

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