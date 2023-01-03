彰化竹塘水環境教育園區「祂」揭牌 全體無異議通過

「環保心工」團體曾評鑑彰化縣竹塘鄉為最髒亂鄉鎮之一，鄉公所和鄉民組成社區巡守隊努力洗刷汙名，今天「一串心水環境教育園區」揭牌，未來配合對面的竹塘國中和周邊國小推廣水環境教育，保護家鄉環境，建立竹塘新形象。

竹塘鄉竹塘社區發展協會一年多前設立一串心水環境教育園區，今天卸任理事長詹炳煌交棒給新任理事長詹鎮福。鄉長蔡碩任在交接典禮中致詞表示，竹塘鄉曾被「環保志工媽媽」評鑑為全國最髒亂鄉鎮之一，雖不在他當鄉長任內，但接任鄉長後，鄉民為了出這一口氣，全鄉社區動起來清淨家園，竹塘社區沒漏氣，在全國環保評比屬一屬二，打開竹塘正面評價的知名度。

今天上午東北季風較強，當鄉長、社區新卸任理事長和竹塘鄉農會理事長詹光信等來賓站在心形意象拱門下，拉著紅綵帶等待揭牌，瞬間強風吹落拱門頂端紅綵，眾人措手不及，一陣笑聲，有人建議重新掛上紅綵，蔡碩任等人說，「天公來揭牌，我們不必再重揭。」司儀宣布揭牌儀式圓滿成功。

竹塘社區發展協會卸任理事長詹炳煌連任竹塘村長，他說，竹塘鄉依傍濁水溪，竹塘農田孕育優質農產品，保護水環境顯得格外重要，「一串心」面積約3分地，跟地主林秋結約定無償使用5年，林秋結熱心公益，告訴社區他有生之年都不會收回土地。