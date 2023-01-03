爭取設置台中大甲蔣公路商圈入口意象今會勘 加強商圈辨識度

台中市大甲蔣公路觀光夜市商圈是大甲民生與經濟發展的核心，商圈攤販希望能設置入口意象，台中市議員施志昌今天邀相關單位會勘，中市經發局表示，為加強大甲商圈的辨識度，經發局可協助設置，大甲區公所表示，只要不影響交通會全力支持。

施志昌今天邀集台中市政府經發局、交通局、建設局、大甲警分局、大甲區公所與大甲蔣公路觀光夜市管理委員會，到蔣公路與順天路口會勘。

大甲蔣公路觀光夜市管理委員會主委林明濬表示，大甲夜市商圈在市府的輔導下，攤販都已合法化，過去為增加商圈的辨識度，許多攤商都希望可以設置入口意象；他說台中許多夜市都是跨過街道的大型牌樓的設計，現在礙於法規與交通問題，希望可以透過單邊的設計，讓外地遊客知道來到大甲，馬上可以看到大甲夜市商圈的辨識招牌。

施志昌表示，大甲夜市商圈的攤販與管委會與其他夜市比較，蔣公路夜市現在缺乏一個入口意象，尤其外地人搞不清楚夜市商圈的範圍；預計在蔣公路與順天路設置入口意象，這次不像逢甲夜市設置ㄇ字型的，因為此處就在鎮瀾宮對面，常有廟會與活動等，在交通的考量下不適合做ㄇ字形，管委會的期待是做單邊的路口意象，只要用地不會影響到交通，相關單位都可以支持設置，期待市府與商圈能共同努力，讓商圈的發展可以更好。

經發局市場科長蔡永福表示，蔣公路夜市的範圍從信義路到順天路，管委員希望能設置入口意象，加強遊客對大甲夜市商圈的辨識度，經發局可使用約30至40萬元經費，努力促成此事；大甲區公所表示，公所是道路權管機關，在不影響交通的情形下，會全力支持入口意象的設置。