快訊

從私生子到囚徒 連環殺手「毒蛇」人生終章要再大鬧一場？

獨／丟丟妹老公心冷想離婚！親吐婚變主因是「他」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賞心悅目 彰化市田中路15公頃花海美到過年

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市田中里田中路與彰興路口15公頃花田綻放，美不勝收，市長林世賢歡迎民眾前往賞花。記者劉明岩／攝影
彰化市田中里田中路與彰興路口15公頃花田綻放，美不勝收，市長林世賢歡迎民眾前往賞花。記者劉明岩／攝影

睽違多年，彰化市年度花海景觀，今年重回東區的田中里田中路與彰與交界農田，面積廣達15公頃，有波斯菊、向日葵等，從彰興路往去，繽紛花海隨風搖曳生姿，美不勝收，賞花期到1月26日，正好逢春節連續期間，市長林世賢歡迎民眾前來賞花走春。

市長林世賢說，這面積廣達15公頃的遼闊花海，是利用休耕農田，由市公所結合在地農友齊心打造，種類有大波斯、向日葵、黃波斯等，目前花海初綻，已爭妍鬥豔，近日內即會大開，請民眾拭目以待。

今年是彰化建城300年，彰化市公所以花海美景，訂本月8日上午9時到下午3時30分，在田中路96巷入口旁的農田（近開化佛院），舉辦「彰化300花享綻」的賞花樂活動，節目包括萌破表的幼童走秀、律動表演，彩繪風箏DIY、金剛鸚鵡群飛、風箏放飛、魔術體驗、拔蘿蔔及親子闖關樂，還有花田市集、在地農特產品展售；以及咖啡、蜂蜜水、玉米限量免費品嘗等。

同時，花海裡也設置多樣裝置藝術，像是稻草捲心酥、稻草人、熊幸福站牌、可愛牛、好運虎、萌兔、幸福鳥及意象小教室等，當天民眾只要拍照上傳FB公開分享照片並按讚就送好禮（送完為止）。

民眾徜徉花海美景的氛圍，市長林世賢表示，雖然疫情放緩，民眾仍不可掉以輕人，賞花 仍要做好個人防護及配合防疫措施。

彰化市田中里田中路與彰興路口15公頃花田綻放，美不勝收。記者劉明岩／攝影
彰化市田中里田中路與彰興路口15公頃花田綻放，美不勝收。記者劉明岩／攝影
彰化市田中里田中路與彰興路口15公頃花田綻放，美不勝收。記者劉明岩／攝影
彰化市田中里田中路與彰興路口15公頃花田綻放，美不勝收。記者劉明岩／攝影
彰化市田中里田中路與彰興路口15公頃花田綻放，美不勝收。記者劉明岩／攝影
彰化市田中里田中路與彰興路口15公頃花田綻放，美不勝收。記者劉明岩／攝影
彰化市田中里田中路與彰興路口15公頃花田綻放，美不勝收。記者劉明岩／攝影
彰化市田中里田中路與彰興路口15公頃花田綻放，美不勝收。記者劉明岩／攝影
彰化市田中里田中路與彰興路口15公頃花田綻放，美不勝收。記者劉明岩／攝影
彰化市田中里田中路與彰興路口15公頃花田綻放，美不勝收。記者劉明岩／攝影
彰化市田中里田中路與彰興路口10多公頃花田綻放，美不勝收。記者劉明岩／攝影
彰化市田中里田中路與彰興路口10多公頃花田綻放，美不勝收。記者劉明岩／攝影
彰化市田中里田中路與彰興路口15公頃花田綻放，美不勝收。記者劉明岩／攝影
彰化市田中里田中路與彰興路口15公頃花田綻放，美不勝收。記者劉明岩／攝影

彰化 賞花 林世賢

延伸閱讀

彰化8鄉鎮冬日花海專區陸續綻放 延續到過年

一起到彰化市跨年晚會看表演 倒數跨年摸大獎

彰化南瑤宮除夕路跑迎頭香 冠軍可獲8888元

彰化南瑤宮迎頭香路跑回來了 路線修改、新增造型獎

相關新聞

賞心悅目 彰化市田中路15公頃花海美到過年

睽違多年，彰化市年度花海景觀，今年重回東區的田中里田中路與彰與交界農田，面積廣達15公頃，有波斯菊、向日葵等，從彰興路往...

彰化縣立體育館整建 介壽橋上行段道路暫時封閉

彰化縣立體育場「體育館整建工程」預計今年2月完工，為改善體育館電力系統，昨起進場施工並封閉介壽橋上行右轉進入環場道路路段...

小青蛙劇團8日台中清水眷村園區演出「新虎姑婆」 免費入場

台中市港區藝術中心邀請年度駐館團隊「小青蛙劇團」，本月8日下午2點在「清水眷村文化園區–信義小站前廣場」，演出大型兒童人...

台中市工業區基金虧5千萬 審計處促改善

台中市府為辦理工業區發展各項建設設立「台中市工業區開發管理基金」，但2021年辦理精密科學園區、神岡豐洲一期的公設維護費...

榮興市場將熄燈 南投草屯公所助遷移

南投草屯大觀市場商圈內的「榮興市場」傳5月底熄燈，引起地方關注，不少民眾盼鎮公所、鎮代會等能協助覓地搬遷，維持攤商生計及...

沉悶生活中看到希望…公車駕駛笑喊早安 學生：救我一命

台中公車司機康煉傑任職6年獲得4度金運獎，他駕駛途中最常對乘客說的話是「小心，扶好」，曾有學生寫信稱課業壓力大、生活沉悶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。