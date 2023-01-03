賞心悅目 彰化市田中路15公頃花海美到過年

睽違多年，彰化市年度花海景觀，今年重回東區的田中里田中路與彰與交界農田，面積廣達15公頃，有波斯菊、向日葵等，從彰興路往去，繽紛花海隨風搖曳生姿，美不勝收，賞花期到1月26日，正好逢春節連續期間，市長林世賢歡迎民眾前來賞花走春。

市長林世賢說，這面積廣達15公頃的遼闊花海，是利用休耕農田，由市公所結合在地農友齊心打造，種類有大波斯、向日葵、黃波斯等，目前花海初綻，已爭妍鬥豔，近日內即會大開，請民眾拭目以待。

今年是彰化建城300年，彰化市公所以花海美景，訂本月8日上午9時到下午3時30分，在田中路96巷入口旁的農田（近開化佛院），舉辦「彰化300花享綻」的賞花樂活動，節目包括萌破表的幼童走秀、律動表演，彩繪風箏DIY、金剛鸚鵡群飛、風箏放飛、魔術體驗、拔蘿蔔及親子闖關樂，還有花田市集、在地農特產品展售；以及咖啡、蜂蜜水、玉米限量免費品嘗等。

同時，花海裡也設置多樣裝置藝術，像是稻草捲心酥、稻草人、熊幸福站牌、可愛牛、好運虎、萌兔、幸福鳥及意象小教室等，當天民眾只要拍照上傳FB公開分享照片並按讚就送好禮（送完為止）。