快訊

從私生子到囚徒 連環殺手「毒蛇」人生終章要再大鬧一場？

獨／丟丟妹老公心冷想離婚！親吐婚變主因是「他」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化縣立體育館整建 介壽橋上行段道路暫時封閉

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣立體育場「體育館整建工程」改善體育館電力系統，昨起進場施工並封閉介壽橋上行右轉進入環場道路路段配合工期，預訂封閉至1月9日。圖／彰化縣府提供
彰化縣立體育場「體育館整建工程」改善體育館電力系統，昨起進場施工並封閉介壽橋上行右轉進入環場道路路段配合工期，預訂封閉至1月9日。圖／彰化縣府提供

彰化縣立體育場「體育館整建工程」預計今年2月完工，為改善體育館電力系統，昨起進場施工並封閉介壽橋上行右轉進入環場道路路段配合工期，預訂封閉至1月9日。

彰化體育館整建工程從今年3月開始施工，由於使用體育場民眾還是很多，教育處表示，體育館電力系統工程昨天起進場施工，預計工期7日，開挖介壽橋上行段(龍形拱門前方)環場道路路段，以連接環場電力系統，改善縣立體育館電力系統，提醒民眾改自縣立籃球場內陸通道改道慢行。

由彰化師範大學寶山校區方向進入彰化縣立體育場場區(含田徑場、體育館等場地)洽公或運動民眾，請經槌球場、彰化縣體育會，依改道指引路線縣立籃球場內陸通道慢行至田徑場東北門右轉進入彩色硬地坪路段，車輛可停放田徑場西北門外停車場，或繼續往前直行至田徑場東南門右轉進入，將車輛停放於綠蔭停車場。

由彰化市區介壽橋方向進入彰化縣立體育場場區(含田徑場、體育館等場地)洽公或運動民眾，請經龍型拱門後，改道指引路線縣立籃球場內陸通道慢行至田徑場東北門右轉進入彩色硬地坪路段，車輛可停放田徑場西北門外停車場，或繼續往前直行至田徑場東南門右轉進入，將車輛停放於綠蔭停車場。

彰化縣立體育場「體育館整建工程」改善體育館電力系統，昨起進場施工並封閉介壽橋上行右轉進入環場道路路段配合工期，預訂封閉至1月9日。圖／彰化縣府提供
彰化縣立體育場「體育館整建工程」改善體育館電力系統，昨起進場施工並封閉介壽橋上行右轉進入環場道路路段配合工期，預訂封閉至1月9日。圖／彰化縣府提供
彰化縣立體育場「體育館整建工程」改善體育館電力系統，昨起進場施工並封閉介壽橋上行右轉進入環場道路路段配合工期，預訂封閉至1月9日。圖／彰化縣府提供
彰化縣立體育場「體育館整建工程」改善體育館電力系統，昨起進場施工並封閉介壽橋上行右轉進入環場道路路段配合工期，預訂封閉至1月9日。圖／彰化縣府提供

體育 北門 彰化

延伸閱讀

春節旅遊熱絡！彰化清水那方還抽住宿券 私房招待所客滿

大樹被白蟻侵蝕內部中空 彰化武德殿旁木麻黃被砍

H5N2亞型高病原禽流感也燒 彰化撲殺逾1.5萬隻有色雞

基隆室外田徑場、室內運動中心都出狀況 運動族有怨言

相關新聞

彰化縣立體育館整建 介壽橋上行段道路暫時封閉

彰化縣立體育場「體育館整建工程」預計今年2月完工，為改善體育館電力系統，昨起進場施工並封閉介壽橋上行右轉進入環場道路路段...

小青蛙劇團8日台中清水眷村園區演出「新虎姑婆」 免費入場

台中市港區藝術中心邀請年度駐館團隊「小青蛙劇團」，本月8日下午2點在「清水眷村文化園區–信義小站前廣場」，演出大型兒童人...

台中市工業區基金虧5千萬 審計處促改善

台中市府為辦理工業區發展各項建設設立「台中市工業區開發管理基金」，但2021年辦理精密科學園區、神岡豐洲一期的公設維護費...

榮興市場將熄燈 南投草屯公所助遷移

南投草屯大觀市場商圈內的「榮興市場」傳5月底熄燈，引起地方關注，不少民眾盼鎮公所、鎮代會等能協助覓地搬遷，維持攤商生計及...

沉悶生活中看到希望…公車駕駛笑喊早安 學生：救我一命

台中公車司機康煉傑任職6年獲得4度金運獎，他駕駛途中最常對乘客說的話是「小心，扶好」，曾有學生寫信稱課業壓力大、生活沉悶...

春節旅遊熱絡！彰化清水那方還抽住宿券 私房招待所客滿

國內疫情緩和，農曆春節旅遊訂房也復甦，彰化縣社頭鄉清水那方春節年假目前豪華露營帳訂房率已達七成；二水鄉呂底亞招待所春節到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。