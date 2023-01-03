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彰化縣立體育館整建 介壽橋上行段道路暫時封閉
彰化縣立體育場「體育館整建工程」預計今年2月完工，為改善體育館電力系統，昨起進場施工並封閉介壽橋上行右轉進入環場道路路段配合工期，預訂封閉至1月9日。
彰化體育館整建工程從今年3月開始施工，由於使用體育場民眾還是很多，教育處表示，體育館電力系統工程昨天起進場施工，預計工期7日，開挖介壽橋上行段(龍形拱門前方)環場道路路段，以連接環場電力系統，改善縣立體育館電力系統，提醒民眾改自縣立籃球場內陸通道改道慢行。
由彰化師範大學寶山校區方向進入彰化縣立體育場場區(含田徑場、體育館等場地)洽公或運動民眾，請經槌球場、彰化縣體育會，依改道指引路線縣立籃球場內陸通道慢行至田徑場東北門右轉進入彩色硬地坪路段，車輛可停放田徑場西北門外停車場，或繼續往前直行至田徑場東南門右轉進入，將車輛停放於綠蔭停車場。
由彰化市區介壽橋方向進入彰化縣立體育場場區(含田徑場、體育館等場地)洽公或運動民眾，請經龍型拱門後，改道指引路線縣立籃球場內陸通道慢行至田徑場東北門右轉進入彩色硬地坪路段，車輛可停放田徑場西北門外停車場，或繼續往前直行至田徑場東南門右轉進入，將車輛停放於綠蔭停車場。
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