男子罹癌有高齡母與幼子全靠妻維生 警與里長合助52戶弱勢

台中市后里區張姓男子罹癌無法工作，家中有90歲母親和幼子，全靠越南籍妻子工作維生，后里區公館里長馮詠淮和泰安派出所長張智賢，請各慈善單位與熱心民眾關懷送暖，共募20萬元，分送紅包和民生物資給轄內52戶弱勢家庭，讓他們也能過好年。

里長和所長請后里區公館里社區發展協會、公館慈濟宮等單位，結合轄區內公司行號及熱心公益個人共募得20萬元，辦理歲末天寒，人間有情寒冬送暖，最近由公館里長馮詠淮、所長張智賢、后里區公館里社區發展協會理事長王美卿和公館慈濟宮主任委員李英輝等人，發送紅包及民生物資，關懷弱勢家庭52戶

大甲分局泰安派出所員警平日利用家戶訪查時間，深入社區，發現獨居老人孤苦無依、行動不便或家境貧困者，需要關懷與協助者數戶，需幫助弱勢家庭多。

其中住后里區公館里張姓男子罹癌重症無法工作，還有90歲母親及就讀國中兒子需撫養，只能靠越南籍妻子工作維生，公館里里長馮詠淮及勤區警員薛凱全發現張男急需幫助，納入這次弱勢戶送暖對象。

公館里長馮詠淮也是泰安民防小隊小隊長，在台中縣市合併前已擔任村長至今已連任6屆，轄區天災坍方或淹水，他都第一時間協同泰安派出所到達現場，民眾家庭變故也立即結合泰安派出所及轄區內公司行號、熱心公益個人捐款協助民眾渡過難關。

大甲分局分局長吳燕山感謝公館里里長馮詠淮長期對地方的付出奉獻，他希望員警能充分發揮人民保母及為民服務精神，深入各社區，主動服務轄區弱勢家庭及獨居老人。