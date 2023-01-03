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台中市工業區基金虧5千萬 審計處促改善

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
圖為太平產業園區。圖／台中市政府提供
圖為太平產業園區。圖／台中市政府提供

台中市府為辦理工業區發展各項建設設立「台中市工業區開發管理基金」，但2021年辦理精密科學園區、神岡豐洲一期的公設維護費及汙水處理費，共虧損5000萬元。台中審計處指出，汙水處理費10幾年來嚴重偏離市價，僅收5分之1，造成基金虧損，要求改進；經發局表示，新設園區已調至市價，舊園區有「歷史包袱」，與廠商待溝通。

台中市府目前已開發的工業區，分別是精密機械科技創新園區一、二期及神岡豐洲科技工業園區一期；另近期可進駐的太平產業園區、潭子聚興產業園區，進駐廠商超過500家，就業人口約10幾萬；另開發中的神岡豐洲科技工業園區二期，開發完成後將吸引更多廠商。

審計部台中審計處指出，精科園區與豐洲一期，公共設施維護費2021年共短絀3884萬餘元、汙水處理費共短絀1097萬餘元，合計4981萬餘元，其中，汙水處理費近10幾年來嚴重偏離市價，長期造成基金虧損，經發局還要拿錢補貼，要求市府立即改進。

台中公民團體也指出，審計處糾正市府歷時10年以上，3任市府均未改善，將來增設3個園區，虧損會更嚴重，造成基金負擔沉重。

據了解，早期中市產業園區委託台開負責開發，營運得當，盈餘30億，市府體恤廠商建廠短時間花大錢，作成決議吸收大部分公設維護與汙水處理費，時日久了，目前處理費節節高漲，市府基金負擔沈重。經發局表示，將與園區廠商溝通，新建園區費用直接拉高到符合市價，舊園區研議逐步調漲。

另審計處發現有廠商「囤地」的情形，取得土地超過5年，還沒有動靜。經發局指出，目前有3個案，第二代無意接手，透過民代說項，希望轉賣他人。經發局表示，取得土地4年內須拿到建照，並運轉4年才得以在自由市場買賣，將依規定繼續辦理閒置土地公告事宜。

台中市 公民團體 土地公

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