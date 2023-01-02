春節旅遊熱絡！彰化清水那方還抽住宿券 私房招待所客滿

國內疫情緩和，農曆春節旅遊訂房也復甦，彰化縣社頭鄉清水那方春節年假目前豪華露營帳訂房率已達七成；二水鄉呂底亞招待所春節到初五都已客滿，業者推出採果、樹攀等遊程，都讓遊客躍躍欲試。

「清水那方」專員蕭育姍說，園區從小年夜到初一休園，初二到初八目前訂房率已達七成，春節住宿每天還可抽獎招待住宿券，遊客除了可訂住豪華露營帳，溫泉泡腳池也是每日開放，入園費一人一百元，社頭當地人享五十元優惠，假日並有花式甩瓶表演、樂器演奏、街頭藝人駐唱、魔術表演等，入園就可泡腳、免費看表演。

園區內泡腳池入口最近有日式注連繩佈置，有祈福之意，燈籠倒映在水面上別有風情，還有酒樽牆面是園區最熱門拍照打卡點，遊客還可以穿著業者提供的和服浴衣拍網美照，除了享受山林露營情趣，也推出有趣的攀樹課程可預約，遊客可以租野餐帳、訂野餐套餐，也可以自行攜帶野餐墊、食物野餐。

二水呂底亞招待所負責人郭燉論說，最近旅遊升溫，招待所春節的訂房已客滿，若要再訂房得訂初六之後，最近揪團的小團客和背包客都不少，還有預約三天二夜的住宿遊客安排，甚至有一對退休夫妻一住就8天，還把遠在宜蘭的女兒夫婦都臨時揪來會合暢遊彰化。

二八水觀光商圈理事長郭燉論說，他們針對遊客需求安排遊程，結合二水鄉、田中鎮、社頭鄉等遊程導覽，帶遊客到在地農園大丘園、蔡家果園等採蕃茄、芭樂等，到田中DIY玉米娃娃，還有遊客點菜要去吃田中在地女人香臭豆腐，結合在地農民與觀光資源帶大家深度旅遊。