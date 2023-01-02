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「全台最爛的路」投89線又坍方 雙向交通中斷

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投仁愛投89線力行產業道路16.8K翠巒路段今又傳出落石坍方，雙向交通中斷，預計明天搶通。圖／高政光提供
南投仁愛投89線力行產業道路16.8K翠巒路段今又傳出落石坍方，雙向交通中斷，預計明天搶通。圖／高政光提供

受東北季風及南方雲系影響，南投縣山區今普遍降雨，仁愛投89線力行產業道路16.8K翠巒路段又傳落石坍方，雙向交通中斷，當地翠華村辦公室已通報縣府開口契約包商，預計明天上午搶通，如有通行需求應繞道台8線、台14甲線。

投89線力行產業道路是力行、紅葉等部落民生及農產載運的必經道路，但因路況差，號稱「全台最爛的路」，該路線翠巒路段更因邊坡嚴重裸露，幾乎逢雨必坍，今年入秋冬後少雨，落石狀況趨緩，未料今又因山區降雨，再傳出坍方。

當地翠華村長高政光說，今天山區有降雨，雨勢、雨量其實不大，但投89線16.8K翠巒路段疑因邊坡不穩，加上土壤吸附雨水，下午3時許傳出坍方，大小石塊不斷滑落，因此緊急封路，雙向交通中斷，已通報縣府開口契約包商，但尚未搶通。

高政光說，因是午後發生坍方，且山區雨勢斷續，仍有零星落石，因此包商預計明天一早視天候及邊坡狀況再搶通，目前交通得繞行華崗部落接台8線中橫公路至台14甲線合歡山公路進出，另山區霧雨，視線不良，上山務必注意行車安全。

落石 中橫公路 合歡山 南投

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