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超美！奧萬大落羽松、楓紅達高峰 賞景把握這周

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投仁愛奧萬大園區內青楓、楓香、落羽松等全面變色，園方預估最佳觀賞期約1周，想賞景要把握時間。圖／奧萬大森林遊樂區提供
南投仁愛奧萬大園區內青楓、楓香、落羽松等全面變色，園方預估最佳觀賞期約1周，想賞景要把握時間。圖／奧萬大森林遊樂區提供

今年秋冬乾熱少雨，但因今年南投仁愛奧萬大國家森林遊樂區楓紅狀況慢，近兩周寒流及水氣報到，在溫溼度搭配催化下，園區內青楓、楓香、落羽松等一夕全面變色，園方預估最佳觀賞期約1周，想賞景要把握時間，之後由櫻花接力登場。

奧萬大有「楓的原鄉」美名，海拔位居1100至2600公尺，因海拔夠高，每年入秋只要夠冷夠濕，通常11月初就可見楓香、黃金楓樹、落羽松等變色植物接力變色，讓人彷彿置身異國，但今年秋冬乾熱少雨，楓紅狀況慢，近期才見「楓采」。

奧萬大森林遊樂區指出，今年楓紅遲到，直到12月中旬寒流帶來低溫與水氣，園區內落羽松、青楓、楓香等變色植物在溫度及溼度搭配催化下，在元旦假期一夕變色，又以綠野山莊前3棵落羽松完全變成橘紅色，最為吸睛，也成搶拍熱點。

而奧萬大園區內瞬間全部轉黃、紅或橘紅，等同也在宣告即將謝幕，園方表示，園區變色植物的最佳觀賞期預估還有1周，因此想要遊賞落羽松、楓紅的遊客要把握最後機會，趕快上山到奧萬大欣賞，之後可望由山櫻花接力在元月綻放登場。

南投仁愛奧萬大園區內青楓、楓香、落羽松等全面變色，園方預估最佳觀賞期約1周，想賞景要把握時間。圖／奧萬大森林遊樂區提供
南投仁愛奧萬大園區內青楓、楓香、落羽松等全面變色，園方預估最佳觀賞期約1周，想賞景要把握時間。圖／奧萬大森林遊樂區提供
南投仁愛奧萬大園區內青楓、楓香、落羽松等全面變色，園方預估最佳觀賞期約1周，想賞景要把握時間。圖／奧萬大森林遊樂區提供
南投仁愛奧萬大園區內青楓、楓香、落羽松等全面變色，園方預估最佳觀賞期約1周，想賞景要把握時間。圖／奧萬大森林遊樂區提供

落羽松 奧萬大 森林遊樂區

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