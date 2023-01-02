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大樹被白蟻侵蝕內部中空 彰化武德殿旁木麻黃被砍

中央社／ 彰化2日電

有民眾發現，彰化市武德殿前方廣場有4棵木麻黃樹被砍，原本左右邊都有大樹的武德殿只剩右邊有榕樹；彰縣文化局解釋，木麻黃被白蟻侵襲，內部中空，為顧及安全只好砍樹。

根據國家文化資產網網站資料，彰化武德殿於1929年起造，1930年完工，建築形式為和風式建築，有日本神社的樣式，屋脊鬼頭瓦鎮頗具特色及建築涵意，細部如屋瓦之瓦鎮陶燒，具有藝術特色和價值。

有民眾發現，彰化武德殿原本左右兩邊都有大樹，右邊有1棵老榕樹，左邊則有4棵大小不一的木麻黃，高度都超過2層樓，不過左側4棵木麻黃樹，樹幹最近被砍，只留下根部。

彰化縣文化局長張雀芬今天接受媒體聯訪時解釋，武德殿左方的木麻黃不是縣府列冊保護的珍貴老樹，去年底文化局進行年度例行修剪樹枝工作時，發現樹幹內部已被大量白蟻侵襲。

張雀芬指出，武德殿2017年曾做過針對被白蟻破壞的部分，進行整治修繕，考量到古蹟維護不易，也擔心樹根被白蟻破壞後，一旦強風倒下後果不堪設想，專家學者也建議應盡速移除以避免無預警倒下造成的危險，文化局因此先移除病蟲害嚴重的木麻黃，根部則保留觀察1年，過了觀察期，再視樹木成長情況處理。

文化局 建築 文化資產 彰化

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