元旦連假今收假 大雅、豐原、南屯交流道湧返鄉車潮

今天是元旦連假最後一天，台中市警方持續掌握轄內市道、國道路況，截至今晚6時為止，國道一號大雅交流道出現南北雙向車多狀況，另外豐原、南屯匝道車多，警方研判是返工車潮，但未出現堵塞狀況，尚能依序通行。

台中市警局交通大隊調查，截至今晚6時為止，國道一號大雅至豐原交流道雙向車多，已派員到場交整，主要是上匝道車多，下匝道則車流正常，判斷是連假最後一天的返工車潮。

交大表示，另外國道三號、國道四號、市區道路，以及台74線、台61線、台63線的車流都正常，新光三越、大遠百貨商圈周邊車流也正常順暢。

交大指出，將持續與各分局持續管控轄內路況，運用line即時與轄內有關單位，包括警廣、交控中心、路權單位、國道警察隊、高公局聯繫，掌握路況。