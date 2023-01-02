快訊

車身凹陷全毁...軍人駕車疑超速失控 友人與2高職生拋車外亡

難忘台中公車司機微笑問好 學生寫信：救了我一命

中央社／ 台中2日電

台中市公車司機最近接連出包引發批評，但也有公車司機康煉傑每天微笑向乘客問好而接獲通勤學生寫信感謝救一命；他今天說，將乘客當朋友，盼改變大家對公車司機的印象。

台中市公車司機最近接連發生辱罵及毆打乘客事件，甚至開車撞死一對走斑馬線過馬路的母子，台中市政府交通局發布新聞稿指出，已要求客運業者加強對駕駛員落實行車安全，交通安全與服務品質等。

交通局長葉昭甫表示，台中市目前有18家客運業者，總計近1500名駕駛，每天發車8500多個班次，絕大部分的駕駛都兢兢業業開車執勤，也是台中這座城市擔任疏運與行銷觀光的重要角色。

榮獲台中市交通局「金運獎」表揚的康煉傑表示，道路安全是駕駛必備條件，他肩負著全車乘客安全的責任，每天也會遇到不同的乘客，見長者上車提醒「小心，扶好」，有時乘客刷完卡還會送水果表達感謝，讓他一路上心裡都暖暖的。

遇到身心障礙乘客要搭車，康煉傑認為，花3分鐘協助輪椅固定位置，保障安全又能增加上車速度，車內乘客不會不耐或催促開車，還會說「沒關係，慢慢來」，他不覺得這是多出來的工作，關懷就在生活中。

擔任公車司機6年來，讓康煉傑印象最深刻的是，有名通勤學生寫信給他，稱因學業壓力心情沉重，看到他對乘客微笑、親切打招呼，被他對工作的熱情感動，在無助、沉悶生活中看到一點希望。

這名學生在信中寫到「遇見您之後，我就試著改變了，在未來職場上我也要當態度最好的那個人」、「您的出現，除了改變了我的態度，其實也算是救了我一命。過了那麼久我還是忘不掉那天您的問早道好」；康煉傑說，沒想到自己能啟動善的影響力，每天都當成開幸福公車。

台中市 公車

延伸閱讀

一聲「早安你好」 台中公車司機救了學生一命

中市敬老愛心卡明年發新卡 市民可到這兩家公司免費申請

公車輾斃台中母子 交通局要求業者落實「路口停看行」

台中公車釀2死1傷慘劇 市議員會勘車禍現場提建議

相關新聞

彰化再傳禽流感 半月累計10場撲殺近10萬隻

彰化縣再傳「禽況」，二林鎮一場土雞場確診感染新型H5N2亞型高病原性禽流感病毒， 彰化縣動物防疫所今天完成撲殺場內共1萬...

紫南宮初一發錢母喊停 背後原因曝 想拿有撇步

昨天元旦，南投竹山紫南宮發送兔年錢母狂吸10萬人，廟方也宣布，年初一發錢母考量疫情喊停，外界好奇，元旦能發，年初一卻喊停...

台中大安保安宮牌樓揭牌 蔡其昌感謝薛凌何志偉母子家族

台中市大安區保安宮牌樓今天完工揭牌啟用，立法院副院長蔡其昌和地方民意代表到場，蔡其昌致詞時感謝前立委薛凌及現任立委何志偉...

全台芋頭產量增、需求少 中市農業局啟防護措施穩價格

近年全台芋頭價格平穩，南部種植面積增加，又受氣候影響，導致台中、南部產期重疊，同時期芋頭收穫量增，加上疫情影響，芋頭消費...

南投大觀商圈榮興市場傳熄燈 可能遷移地點曝光

南投草屯大觀市場商圈內的「榮興市場」傳出將在5月底熄燈，但該市場商圈是在地重要早市，地方關注，不少民眾盼鎮公所、鎮代會等...

孝子謝北斗奠安宮媽祖靈驗 還願布施膳食3天

彰化縣北斗奠安宮廟埕一連3天有布施膳食可享用，不限對象，近午時分民眾大排長龍領取熱食；今天北斗奠安宮表示，布施者是縣議員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。