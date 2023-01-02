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孝子謝北斗奠安宮媽祖靈驗 還願布施膳食3天

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣議員李浩誠還願，在北斗奠安宮廟埕一連3天布施膳食。記者簡慧珍／攝影
彰化縣議員李浩誠還願，在北斗奠安宮廟埕一連3天布施膳食。記者簡慧珍／攝影

彰化縣北斗奠安宮廟埕一連3天有布施膳食可享用，不限對象，近午時分民眾大排長龍領取熱食；今天北斗奠安宮表示，布施者是縣議員李浩誠，祈求奠安宮保佑他的父親身體康復獲得媽祖賜福，依約還願。

今天近午天氣轉壞，開始下雨，前往北斗奠安宮排隊領餐的民眾仍相當多，布施膳食每天限量300人，3天預計布施10萬元膳食，縣議員李浩誠到場向民眾致謝支持他順利連任和為他的父親集氣祝福。

李浩誠的父親李榮秀80歲今年6月感染新冠肺炎，服藥治癒後全身逐漸發白，被家人發現手掌無血色，緊急到彰化基督教醫院就診和抽血檢驗，檢查全身重要器官都沒問題，卻全身出現50元大小的紅斑塊，血色素僅6gm/dl（男性正常值13至18gm/dl），醫師診斷為過敏。

李浩誠向北斗奠安宮媽祖許願如果他的父親病癒，將布施膳食3天、每天300人分量。李榮秀經治療病情好轉出院，李浩誠選在彰化縣年底五合一選舉結束後的一個月還願，布施白飯、滷肉、菜湯，每人分量足夠，取用的民眾都說「誠意有夠。」

北斗奠安宮主任委員陳在說，還願方式很多，包括添香油錢、送金牌、演酬神戲，信徒布施膳食是第一次，照顧更多信眾和民眾，受惠者把感謝的迴向李榮秀，作法上很有意義。

彰化縣議員李浩誠和北斗奠安宮董事長陳在，觀看布施膳食的作業過程。記者簡慧珍／攝影
彰化縣議員李浩誠和北斗奠安宮董事長陳在，觀看布施膳食的作業過程。記者簡慧珍／攝影

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