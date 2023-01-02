南投大觀商圈榮興市場傳熄燈 可能遷移地點曝光

南投草屯大觀市場商圈內的「榮興市場」傳出將在5月底熄燈，但該市場商圈是在地重要早市，地方關注，不少民眾盼鎮公所、鎮代會等能協助覓地搬遷，維持攤商生計及民生採買需求。公所表示，有掌握了解，也將全力協助市場遷移事宜。

草屯榮興市場位在大觀市場商圈內，在地經營逾47年，是當地重要早市，但市場攤商去年12月陸續收到「停業通知單」告知原地主逝世，相關繼承人經協商決定結束市場營運，於今年5月底收回土地，攤販也組成自治會研商後續事宜。

榮興市場自治會表示，經營近半世紀的市場要熄燈，攤商擔心生計無以為繼，居民也怕影響日常民生採買，本來活絡的大觀市場商圈也恐沒落，地方民眾都很不安，該會為此請求鎮公所、鎮代會等單位協助覓地搬遷，別讓榮興市場走入歷史。

對此，草屯鎮公所表示，有掌握榮興市場將熄燈狀況，並立刻釋出草屯公有市場的閒置攤位，但公有攤位及店面無法完全容納該市場攤商租用需求，因此同步盤點鎮內閒置公有地，並尋求可供租用的私人土地，全力協助榮興市場遷移事宜。

而目前可能遷移的地點，公所於碧山路與太平路二段交叉口的公有市場旁露天廣場、草屯農會於碧山路及和平街一帶的市區商業用地；私人土地部分，以「寶島時代村」的腹地最廣大、博愛路也有一塊私有地等都有在評估中，並持續覓地。