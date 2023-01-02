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全台芋頭產量增、需求少 中市農業局啟防護措施穩價格
近年全台芋頭價格平穩，南部種植面積增加，又受氣候影響，導致台中、南部產期重疊，同時期芋頭收穫量增，加上疫情影響，芋頭消費需求減少，供給過剩，導致芋頭價格下跌；中市農業局採「加工先行，行銷並進」，鼓勵加工廠收購，並協助開拓銷售通路等行銷活動，穩定台中市芋頭市場價格。
農業局指出，台中市今年度芋頭栽培面積約881公頃，約占全國三分之一、年產量1萬6481公噸，主要分佈於海線地區，大甲、大安、外埔、清水及后里等，目前正值採收上市時期；但南部種植面積增，又受氣候影響，導致產期重疊，芋頭收穫增，加上市場需求減少，供給過剩，導致芋頭價格下滑。
農業局配合農委會農糧署公告，為穩定芋頭市場價格，採「加工先行，行銷並進」的措施，除啟動芋頭收購加工外，也規畫媒合及開拓飲品、火鍋及午餐食材廠商等業者通路辦理，展售活動、電商平台促銷、農產加工品開發與行銷。
加上適逢年節檔期、疫情解封，預期買氣及需求倍增，盼透過多元通路及推廣，減少芋頭短期量多價跌，保障農民收益，也為農友開創出新契機。
農業局說明，台中芋頭品質優良且香氣濃厚，鼓勵業者、消費者多加採買；芋頭除生鮮使用外，也可多元應用於餐飲、糕餅及冰品等，且芋頭可切塊冷凍儲存長達1年，消費者可趁新鮮，吃當季在地食，增購芋頭及其相關產品，享受「芋見幸福」的滋味。
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