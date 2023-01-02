快訊

貨都我們在搬！怨年終1個月爆請假潮 長榮航勤：能走的都去星宇了

中國直飛台灣航班昨起實施入境唾篩 首日陽性率出爐

較前周上升16.7％！今增本土1萬6524例、78例境外 26病歿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

寒冬送暖關懷邊緣戶 南彰化這場紅包最大包

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣埔心獅子會連續16年關懷在地邊緣戶。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔心獅子會連續16年關懷在地邊緣戶。記者簡慧珍／攝影

彰化縣埔心獅子會連續16年舉辦寒冬送暖活動，今天又在埔心鄉圖書館前發送每戶3600元紅包及縣政府贈送黑麻油等物資，雖然早晨飄雨，很多邊緣戶一過上午8點就趕去領取南彰化每戶金額最多的紅包。

埔心獅子會成立16年，第一年即履行創會宗旨，平時救助急難民眾，逢年過節贈送應景物資給邊緣戶，歲末物資最豐富，不僅有紅包，還送好風味的台梗九號白米，今年縣長王惠美加碼送黑麻油，連同麵食、餅乾和衛生紙等用品，邊緣戶滿載而歸。

「邊緣戶都是埔心鄉20村村長和獅子會會員提報。」第十六屆會長劉永棍說，今天發放物資給101戶，祝福需要幫助的民眾過個好年。活動主委謝慶彬也說，獅子會會員團結合作舉辦歲末關懷和捐血活動，期待促進社會風氣和諧。

輔導會長許增鏞表示，送紅包的經費都來自會員捐款，去年送給120多戶，今年村長和會務人員審查後，稍減為101戶，希望善款都能用在刀口上，讓更多願意關懷弱勢民眾的善心人士加入公益活動。

天冷全台捐血民眾銳減，埔心獅子會透過親友鼓吹參加，今天現場舉辦抽獎，捐血250cc就送一袋衛生紙和一次抽獎，獅子會會員笑說「不能以此類推，最多捐兩袋。」看到年輕人前來，「終於有少年仔來。」獅子會會員殷勤招呼，年輕人捐完血即引導前往抽獎，再三叮嚀「多找一些朋友來捐」。

彰化縣埔心獅子會發放紅包和物資給在地邊緣戶。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔心獅子會發放紅包和物資給在地邊緣戶。記者簡慧珍／攝影

延伸閱讀

台中桂蘭獅子會善心捐贈強化消防救災能量

地方憂彰化扇形車庫失去附屬設施沒了靈魂 文化部將邀開會討論

同濟會連續28年寒冬送暖 新竹市低收戶「暖胃又暖心」

寒冬送暖逾20年 掏腰包也號召企業萬分物資關懷弱勢

相關新聞

彰化再傳禽流感 半月累計10場撲殺近10萬隻

彰化縣再傳「禽況」，二林鎮一場土雞場確診感染新型H5N2亞型高病原性禽流感病毒， 彰化縣動物防疫所今天完成撲殺場內共1萬...

全台芋頭產量增、需求少 中市農業局啟防護措施穩價格

近年全台芋頭價格平穩，南部種植面積增加，又受氣候影響，導致台中、南部產期重疊，同時期芋頭收穫量增，加上疫情影響，芋頭消費...

南投大觀商圈榮興市場傳熄燈 可能遷移地點曝光

南投草屯大觀市場商圈內的「榮興市場」傳出將在5月底熄燈，但該市場商圈是在地重要早市，地方關注，不少民眾盼鎮公所、鎮代會等...

孝子謝北斗奠安宮媽祖靈驗 還願布施膳食3天

彰化縣北斗奠安宮廟埕一連3天有布施膳食可享用，不限對象，近午時分民眾大排長龍領取熱食；今天北斗奠安宮表示，布施者是縣議員...

寒冬送暖關懷邊緣戶 南彰化這場紅包最大包

彰化縣埔心獅子會連續16年舉辦寒冬送暖活動，今天又在埔心鄉圖書館前發送每戶3600元紅包及縣政府贈送黑麻油等物資，雖然早...

兔年到 中市府1月5、6日150人新春揮毫贈春聯

台中市政府秘書處1月5日（周四）及6日（周五）將舉辦「迎新揮毫贈春聯」活動，中市13個書法團體、150人現場揮毫，上午9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。