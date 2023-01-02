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寒冬送暖關懷邊緣戶 南彰化這場紅包最大包
彰化縣埔心獅子會連續16年舉辦寒冬送暖活動，今天又在埔心鄉圖書館前發送每戶3600元紅包及縣政府贈送黑麻油等物資，雖然早晨飄雨，很多邊緣戶一過上午8點就趕去領取南彰化每戶金額最多的紅包。
埔心獅子會成立16年，第一年即履行創會宗旨，平時救助急難民眾，逢年過節贈送應景物資給邊緣戶，歲末物資最豐富，不僅有紅包，還送好風味的台梗九號白米，今年縣長王惠美加碼送黑麻油，連同麵食、餅乾和衛生紙等用品，邊緣戶滿載而歸。
「邊緣戶都是埔心鄉20村村長和獅子會會員提報。」第十六屆會長劉永棍說，今天發放物資給101戶，祝福需要幫助的民眾過個好年。活動主委謝慶彬也說，獅子會會員團結合作舉辦歲末關懷和捐血活動，期待促進社會風氣和諧。
輔導會長許增鏞表示，送紅包的經費都來自會員捐款，去年送給120多戶，今年村長和會務人員審查後，稍減為101戶，希望善款都能用在刀口上，讓更多願意關懷弱勢民眾的善心人士加入公益活動。
天冷全台捐血民眾銳減，埔心獅子會透過親友鼓吹參加，今天現場舉辦抽獎，捐血250cc就送一袋衛生紙和一次抽獎，獅子會會員笑說「不能以此類推，最多捐兩袋。」看到年輕人前來，「終於有少年仔來。」獅子會會員殷勤招呼，年輕人捐完血即引導前往抽獎，再三叮嚀「多找一些朋友來捐」。
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