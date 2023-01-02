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兔年到 中市府1月5、6日150人新春揮毫贈春聯

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市政府1月5、6日舉辦兔年新春揮毫活動。圖／資料照片
台中市政府1月5、6日舉辦兔年新春揮毫活動。圖／資料照片

台中市政府秘書處1月5日（周四）及6日（周五）將舉辦「迎新揮毫贈春聯」活動，中市13個書法團體、150人現場揮毫，上午9點半開筆儀式後，同步在惠中樓中庭、豐原陽明大樓大廳兩地開跑。

秘書處長謝佳蓁說，市府舉辦的150位揮毫贈春聯，全國規模最大，2天活動從上午9點半起至下午4點半，民眾可自由選取喜愛的書法作品風格。

秘書處說明，會場布置將以兔年為主視覺，特別企劃年節小活動，包括「新春好運戳戳樂」、「拍照打卡送兔年特色紀念品」、「福兔春連絹印自己來」，民眾春聯同時也能玩得開心。

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