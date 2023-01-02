台中海線主打醫美與再生醫學診所開幕 宣明智：樂活最重要

宣捷集團創辦人宣明智和諾恩醫美集團董事長童世豪合作，在台中市海線開設首間主打醫美與再生醫學的「諾恩診所」，今天在沙鹿區開幕，宣明智表示，醫能讓人健康快樂抗衰老長壽外，最重要的就是樂活。

今天開幕剪綵，宣捷創辦人宣明智、童世豪、宣捷董事長宣昶有、台中市衛生局副局長邱惠慈、台中市議會副議長顏莉敏、議員王立任、陳廷秀、林孟利等人出席。

童世豪表示，全球人口高齡化和新冠肺炎疫情持續威脅人類健康，醫療科技趨勢將加速再生醫療產業發展，諾恩診所與宣捷幹細胞生技攜手合作，鎖定細胞治療與組織工程的領域，佈局中台灣。

童世豪說，諾恩診所依顧客需求量身訂製專屬療程，提供更好的療程服務與品質，空間總體規模近300坪，讓顧客能在舒適隱密的環境中，感受療程的絕佳體驗。

諾恩診所院長張韻屏說，台中市醫美診所百家爭鳴，在海線地區，諾恩診所是第一家推出專業微整醫美的院所，醫療團隊的每位醫師都經過專業訓練且領有執照，可為顧客提供詳細諮詢，並選用通過衛福部許可認證的醫療儀器與產品。