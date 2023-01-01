「我不認識你但感謝你」 彰化許氏五兄弟捐米回饋社會

彰化縣田尾鄉許氏5兄弟早年家境拮据，長大就業後銘記昔日受人幫助，一連7年配合家鄉福田村「新春揮毫送春聯」活動送白米給有需要的鄉親，今天村民到福田村「順天宮」拿取春聯時看到白米成堆，稱讚許氏兄弟是感恩圖報的好表率。

田尾鄉福田村邀請逸東書道館書道老師許智欽等5人，今在順天宮寫150副春聯送給村民，許氏兄弟像往年一樣低調沒到場，委託村長及志工代發50包白米，每包5公斤，新科鄉民代表張勝彬等人也到場幫忙，有需要的民眾拿春聯順便載走白米回家過好年。

許家排行第四的許瑋誠表示，他們的父親30年多前去世時，他大哥就讀高職，么弟還沒上幼稚園，五兄弟靠母親賣麵、打零工撫養長大，家中經濟捉襟見肘，哥哥的制服、參考書等學用品「代代傳承」以節省開銷。

許瑋誠又說，兄弟經常聚會，談起當年幸好有彰化家扶中心援助，引介不認識的家扶認養人幫他們度過艱困日子，於是兄弟10年前開始集資送白米給各地需要的民眾，「有米煮飯可吃是很幸福的事」，7年前兄弟討論也應回饋鄉里，接洽福田村長談妥配合新春揮毫送春聯的活動送米，每年合計送出150包至200包。