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台中找工作準備好了嗎？ 1月20場釋出1200職缺
台中市勞工局為協助市民順利就業、助廠商覓得好人才，舉辦「富市台中、就業成功」一月系列徵才活動，邀集巨大機械、國霖機電、香繼光及三商家購等40家次廠商，舉辦20場徵才活動，提供1200職缺，歡迎求職民眾踴躍參加。
台中市勞工局長張大春表示，台中市長盧秀燕上任後推動「台中富市3」經濟策略，積極招商引資，經濟部最新統計資料顯示，台中市有11項經濟指標全國第一，企業在台中累計投資金額達2兆575億元，帶動城市發展及多元的就業機會，去年上半年台中市失業率六都最低3.6%，勞動參與率全國最高61.5%，創台中歷史新高。
張大春說明，勞工局邀自行車大廠「巨大機械」、機電消防公司「國霖機電」、知名餐飲集團香繼光等優質廠商參加系列徵才活動，包括1月7日豐原就業服務站舉辦的山線新春徵才活動，邀請6家廠商釋出300個職缺、1月11日沙鹿就業服務站舉辦海線地區新春徵才活動，邀9家廠商釋出310個職缺，查詢https://www.eso.taichung.gov.tw/2957263/post，或洽詢台中市就業服務處04-22289111分機36100
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