元旦點燈很搶手 員林福寧宮不調漲跨年夜民眾大排長龍

彰化縣員林市福寧宮元旦起開放點燈登記，由於點光明燈、安太歲都是200元，昨晚跨年夜就有人開始排隊，福寧宮管委會總幹事賴東位說，預計這幾天就會額滿，廟方以往也曾考慮調漲，但請示媽祖，「擲嘸筊啊」，媽祖不答應，所以不能調漲，應該是時機歹，媽祖慈悲，要他們繼續平價讓信徒點燈。

賴東位說，福寧宮媽祖神像旁427盞的宮裡燈一盞1千元，每年都很搶手，昨晚十點多就有民眾開始排隊，今天上午一開放點登記燈，宮裡燈秒殺額滿，而光明燈、安太歲、平安燈都是200元，還有文昌燈600元，財神燈500元。