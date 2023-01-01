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元旦點燈很搶手 員林福寧宮不調漲跨年夜民眾大排長龍

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
員林市福寧宮元旦起開放點燈登記，不只媽祖神像旁的宮裡燈搶手，由於點光明燈、安太歲都是200元，昨晚就有民眾開始排隊等候點燈。圖／福寧宮提供
員林市福寧宮元旦起開放點燈登記，不只媽祖神像旁的宮裡燈搶手，由於點光明燈、安太歲都是200元，昨晚就有民眾開始排隊等候點燈。圖／福寧宮提供

彰化縣員林市福寧宮元旦起開放點燈登記，由於點光明燈、安太歲都是200元，昨晚跨年夜就有人開始排隊，福寧宮管委會總幹事賴東位說，預計這幾天就會額滿，廟方以往也曾考慮調漲，但請示媽祖，「擲嘸筊啊」，媽祖不答應，所以不能調漲，應該是時機歹，媽祖慈悲，要他們繼續平價讓信徒點燈。

賴東位說，福寧宮媽祖神像旁427盞的宮裡燈一盞1千元，每年都很搶手，昨晚十點多就有民眾開始排隊，今天上午一開放點登記燈，宮裡燈秒殺額滿，而光明燈、安太歲、平安燈都是200元，還有文昌燈600元，財神燈500元。

包括各1700多盞的光明燈和安太歲今天都已登記六成以上，預計數天內就會額滿，賴東位說，以往因為點燈太搶手，會有民眾請託廟方委員登記，但為求公平起見，要求委員不能代點燈，希望信徒自己走一趟福寧宮點燈，也能親自來拜媽祖，一舉兩得。

員林市福寧宮元旦起開放點燈登記，不只媽祖神像旁的宮裡燈搶手，由於點光明燈、安太歲都是200元，昨晚就有民眾開始排隊等候點燈。圖／福寧宮提供
員林市福寧宮元旦起開放點燈登記，不只媽祖神像旁的宮裡燈搶手，由於點光明燈、安太歲都是200元，昨晚就有民眾開始排隊等候點燈。圖／福寧宮提供

媽祖 安太歲 員林

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