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曾是受扶助戶 母子4人十年來元旦義賣達百萬 回饋家扶

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣家扶員工林滿麗（左二)原也是家扶受扶助人，十年來母子4人每年的跨年夜都是整理分類募集來的物資，在元旦擺攤義賣，希望幫助更多家扶的孩子。記者林宛諭／攝影
彰化縣家扶員工林滿麗（左二)原也是家扶受扶助人，十年來母子4人每年的跨年夜都是整理分類募集來的物資，在元旦擺攤義賣，希望幫助更多家扶的孩子。記者林宛諭／攝影

彰化縣家扶員工林滿麗原也是家扶受扶助人，最困難時，她的小兒子甚至得送寄養家庭，現在小兒子都念清大了，十年來母子4人每年的跨年夜都是整理分類募集來的物資，在元旦擺攤義賣，希望幫助更多家扶的孩子，覺得新年第一天能做公益是最有意義的事。

「我們約定好了，元旦就是母子4人的公益日」林滿麗說，十年前她發願自己募集物資，回饋給家扶中心，因為雖沒能力捐款，但以行動支持家扶，十年來每年跨年夜母子就一起分類整理好物資，一大早把物資搬上車，前往義賣，今天他們在家樂福地下室義賣，許多民眾也熱情參與，十年來他們元旦義賣的金額已達121萬元以上。

林滿麗20年前成為單親媽媽，當時大兒子林冠廷才5歲，小兒子林建宏剛出生，小兒子又一直在生病，甚至肺炎住院，她還負債，根本無法一個人帶著3個孩子，最後在家扶中心協助下，安置小兒子到寄養家庭長達4 年。

「想到小兒子都覺得很辛酸，好像不要他」，林滿麗說，直到小兒子5歲才回到她身邊，母子4人還曾借人倉庫當棲身之地長達二年半，都是靠家扶中心濟助生活物資才能三餐溫飽。

林滿麗為了還債和養小孩，曾經身兼三職，後來也受雇為家扶員工，假日還在市場賣菜，林建宏從幼稚園起就跟著媽媽去賣菜，現在已是清華大學高材生，林冠廷讀彰工汽修科時因拿到技藝金手獎，把價值30萬的光陽重機獎品捐給學校，當成學弟妹汽修練習車，林建良現在是北科大學生，3個兒子都非常優秀。

林冠廷屏科大畢業後，已就業，他說，從國二起每年的元旦、年節前就跟著媽媽忙著家扶義賣等活動，他很樂當志工，雖無法捐很多錢，但有錢出錢、有力出力，盡自己一份心力。

林建宏說，因曾被寄養，他等於有二個媽媽，很感恩家扶的安排，每次看到媽媽忙著義賣為家扶募款，會覺得媽媽很辛苦，所以想幫忙，而做公益也成為他們陪伴媽媽的時光。

林滿麗說，雖曾因貧困接受家扶幫忙，她想分享的是每個人都可能有不如意的時候接受幫忙，但等到有能力時，再回饋出去，可以幫助更多人。

彰化家扶中心主任王震光說，今年上半年到10月受疫情景氣影響，家扶捐款少 了3、4成，彰化家扶目前照顧的扶助戶有3200個家庭，開學前也要募集助學金，希望大家一起發揮愛心扶助弱勢家庭。

彰化縣家扶員工林滿麗（左二)原也是家扶受扶助人，十年來母子4人每年的跨年夜都是整理分類募集來的物資，在元旦擺攤義賣，希望幫助更多家扶的孩子。記者林宛諭／攝影
彰化縣家扶員工林滿麗（左二)原也是家扶受扶助人，十年來母子4人每年的跨年夜都是整理分類募集來的物資，在元旦擺攤義賣，希望幫助更多家扶的孩子。記者林宛諭／攝影

義賣 寄養家庭 家扶中心

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