「一隻台灣黑熊之死」紀錄片首映會爆滿 明下午緊急加開場次
東勢林區管理處今天下午在國立自然科學博物館辦理「一隻台灣黑熊之死-711/568的人間記事」紀錄片首映會，由科博館及台灣黑熊協會共同參與，希望透過台灣黑熊的生命故事，與民眾一起思索人與野生動物間如何理性共處，首映會爆滿，東勢林管處緊急加開場次，明天下午2點在科博館藍廳放映。
這支影片記錄東勢林區管理處轄區內東卯山大公熊的故事，東勢林管處表示，影片詳盡地敘述牠在民國109年的中秋節闖入果園遭陷阱誤捕後，發生的一連串故事，忠實呈現主管機關、救援單位、監控團隊，及在地居民間，與黑熊相處所面對的不同課題，雖然最後是不幸的結局，卻開啟了我們對黑熊保育，及人與野生動物理性共處的一道新視野，讓更多人關心並且討論這個議題。
東勢林管處配合林務局政策，從去年底開始，在台中市和平區推動黑熊生態服務給付，加強宣導山村聚落居民與黑熊間的理性相處，如果有黑熊入侵個人農地或住家，可透過通報領取獎勵金，一般民眾如果在山區遇到黑熊，立即通報提供相關證明，也可以獲得小禮物，希望透過在地居民以及一般民眾的力量，共同守護珍貴的台灣黑熊。
今天首映會出席踴躍，該處在映後邀請東卯山黑熊野放後追蹤的主要參與人員，野聲環境生態顧問有限公司研究員郭彥仁（郭熊）演講「黑熊與我們這麼近」，及在東卯山黑熊救援、照養、野放的過程中，一路隨行在側拍攝記錄的道綺全球傳播有限公司導演顏妏如，跟大家分享與東卯山黑熊相遇的心路歷程，現場觀眾熱情回饋。
東勢林管處指出，紀錄片首映會反應熱烈，陸續接獲民眾詢問加場訊息，除於明天下午加開場次外，另外公布1月的場次，1月5日晚上6點，在台中市和平區南勢社區活動中心、1月12日晚上6點，在台中市和平區雪山坑桃山社區活動中心、1月15日下午2點，在參山國家風景區管理處谷關遊客中心、1月16日下午1點30分，在東海大學銘賢堂，各場次皆為免費入場，影片為保護級，6到12歲兒童需父母陪同觀賞。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言