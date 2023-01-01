「一隻台灣黑熊之死」紀錄片首映會爆滿 明下午緊急加開場次

東勢林區管理處今天下午在國立自然科學博物館辦理「一隻台灣黑熊之死-711/568的人間記事」紀錄片首映會，由科博館及台灣黑熊協會共同參與，希望透過台灣黑熊的生命故事，與民眾一起思索人與野生動物間如何理性共處，首映會爆滿，東勢林管處緊急加開場次，明天下午2點在科博館藍廳放映。

這支影片記錄東勢林區管理處轄區內東卯山大公熊的故事，東勢林管處表示，影片詳盡地敘述牠在民國109年的中秋節闖入果園遭陷阱誤捕後，發生的一連串故事，忠實呈現主管機關、救援單位、監控團隊，及在地居民間，與黑熊相處所面對的不同課題，雖然最後是不幸的結局，卻開啟了我們對黑熊保育，及人與野生動物理性共處的一道新視野，讓更多人關心並且討論這個議題。

東勢林管處配合林務局政策，從去年底開始，在台中市和平區推動黑熊生態服務給付，加強宣導山村聚落居民與黑熊間的理性相處，如果有黑熊入侵個人農地或住家，可透過通報領取獎勵金，一般民眾如果在山區遇到黑熊，立即通報提供相關證明，也可以獲得小禮物，希望透過在地居民以及一般民眾的力量，共同守護珍貴的台灣黑熊。

今天首映會出席踴躍，該處在映後邀請東卯山黑熊野放後追蹤的主要參與人員，野聲環境生態顧問有限公司研究員郭彥仁（郭熊）演講「黑熊與我們這麼近」，及在東卯山黑熊救援、照養、野放的過程中，一路隨行在側拍攝記錄的道綺全球傳播有限公司導演顏妏如，跟大家分享與東卯山黑熊相遇的心路歷程，現場觀眾熱情回饋。