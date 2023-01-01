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台中今年元旦寶寶更少 6醫院今年僅11人

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
茂盛醫院今天在嬰兒室應景插上國旗，喜迎元旦寶寶。圖／茂盛醫院提供
茂盛醫院今天在嬰兒室應景插上國旗，喜迎元旦寶寶。圖／茂盛醫院提供

今天是元旦，各地喜迎元旦寶寶，但很多眼尖民眾發現，今年元旦寶寶變更少了，統計台中林新醫院等6家大型醫院到今天下午3時30分，共接生11名元旦寶寶，尚有6待產，各醫院都低於5人，「5根手指頭數得完」，較去年27名還少，和十年前成排的元旦寶寶盛況差很多。

茂盛醫院院長、不孕症名醫李茂盛說，內政部統計，去年前11月，新生兒人數只有12.6萬人，死亡人數達18.9萬人，連3年出現「生不如死」現象，且新生兒數年年探底；尤其，近期台灣通貨膨脹嚴重，民眾深感生活壓力大，更不敢生小孩，期待國健署「試管補助方案」催生更多金兔寶寶，緩解台灣連3年「生不如死」的少子化危機。

林新醫院說明，去年有11名元旦寶寶，今年只有3人，分別是二男一女，都是自然產，沒有待產孕婦

茂盛醫院說明，去年有8名元旦寶寶，今年有3人，尚有4名自然產孕婦待產中。茂盛醫院今天在嬰兒室應景插上國旗慶祝，並準備兒童防疫帽、金兔娃娃送給元旦寶寶，另準備元旦金蛋轉送給來院求孕的夫婦。

中國醫藥大學附設醫院說明，去年5名元旦寶寶，今年只有2名元旦男寶寶。

中山附醫說明，去年有2名元旦寶寶，今年只剩1名。

台中榮總說明，去年有1名元旦寶寶，今年有1名元旦寶寶，另有2名孕婦待產。

衛福部台中醫院說明，去年沒有元旦寶寶，今年有1名，是在上午10時31分出生的元旦女寶寶。

茂盛醫院今天喜迎第2個元旦女寶寶。圖／茂盛醫院提供
茂盛醫院今天喜迎第2個元旦女寶寶。圖／茂盛醫院提供
茂盛醫院今天在嬰兒室應景插上國旗，喜迎元旦寶寶，與十幾年前成排的元旦寶寶相比，顯得冷清。圖／茂盛醫院提供
茂盛醫院今天在嬰兒室應景插上國旗，喜迎元旦寶寶，與十幾年前成排的元旦寶寶相比，顯得冷清。圖／茂盛醫院提供
茂盛醫院今天喜迎第一個元旦男寶寶。圖／茂盛醫院提供
茂盛醫院今天喜迎第一個元旦男寶寶。圖／茂盛醫院提供
茂盛醫院今天喜迎元旦寶寶，並送上兒童防疫帽、金兔娃娃。圖／茂盛醫院提供
茂盛醫院今天喜迎元旦寶寶，並送上兒童防疫帽、金兔娃娃。圖／茂盛醫院提供
茂盛醫院今天喜迎第一個元旦男寶寶，並送上兒童防疫帽、金兔娃娃。圖／茂盛醫院提供
茂盛醫院今天喜迎第一個元旦男寶寶，並送上兒童防疫帽、金兔娃娃。圖／茂盛醫院提供

元旦 孕婦 新生兒 少子化

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