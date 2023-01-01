早起幸運鳥兒有蟲吃 在地居民抱走員林元旦健走第一大獎

約2000名民眾今天上午齊聚彰化縣員林市藤山步道廣場，參加市公所舉辦「2023元旦健走在藤山」活動，走到鳳山宮之後折返，全程4公里，全體參加民眾有始有終，回到終點站觀看好禮大摸彩，文姓市民抽中首獎iphone14，眾人都羨慕「好幸運」。

彰化縣今天上午飄著毛毛細雨，參加員林市元旦健走的民眾熱情不減，完成報到手續和領取國旗頭巾，在藤山步道廣場集合做暖身操，緊接著員林市長游振雄、員林市民代表會主席張國良等與會民代、地方士紳全體大合唱國歌，目送國旗冉冉上升，就跨出起縱線走向藤山木棧道。

員林市公所第二年在藤山舉辦元旦健走活動，副縣長林田富代表縣長王惠美致詞時表示，彰化最負盛名的藤山步道總是吸引相當多熱愛運動民眾，市公所在藤山逐步完成各項建設，農曆春節即將到來，民眾來看員林燈會，別錯過縣政府與故宮合辦的展覽文物，特別是鎮宮之寶來到彰化藝術中心，不必去台北就看得到。

市長游振雄說，元旦健行不台灣迎接西曆新年的一項特有活動，越來越多報名民眾，作為新年後第一天聚會，員林藤山是員林後花，步道兩側設置許多台灣民俗俚語，健走民眾一邊運動一邊學習增加趣味。

健走活動壓軸好戲在抽獎，參加民眾走回終點等待，林厝里文姓里民抽中首獎，眾人艷羨新年第一天就那麼幸運。舞台區各社區發展協會精彩表演歌舞，藤山步道旁藤山市集假日開張，展售在地產業產品、農特產品和特色美食小吃，氣氛熱鬧。