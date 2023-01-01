中市963處公車候車亭全面禁菸 首日查獲1案最重罰1萬元

台中市963處公車候車亭全面禁菸今天上路，台中市衛生局和警察局首日針對人潮較多、曾被反映有人吸菸的站點聯合稽查，在潭子科技園區候車亭站查獲1人違反菸害防制法，將面臨最重1萬元的罰款。

衛生局長曾梓展說，台中市全國首創在2015年6月17日公告台中市400處公車候車亭為禁菸場所後，元旦起擴大公告全市963處公車候車亭禁菸，禁菸範圍包含候車亭屋簷垂直投影面積區域範圍，違者將依菸害防制法，裁處2000元至1萬元罰鍰。

曾梓展指出，台中市目前已公告禁菸場所，包括公車候車亭、公園綠地、高中職以下校園及附連人行道、連鎖超商及咖啡店騎樓庇廊、其他公告指定禁菸地點等共達4063處，全面營造無菸環境，減少民眾受二手菸危害，市府將繼續推動菸害防制，讓台中市優質宜居環境再升級。

衛生局提醒，吸菸族尊重他人拒吸二手菸的健康權益，共同支持這項健康政策，市民如有戒菸需求，也歡迎撥打戒菸專線0800-636363諮詢。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康