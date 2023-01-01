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彰化溪州鄉創意春聯 兒童畫兔畫橘「兔年討吉利」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪州鄉元旦健行在毛毛雨中進行，參加民眾走過飄著稻香的鄉間小路，相當舒適。圖／溪州鄉公所提供
彰化縣溪州鄉元旦健行在毛毛雨中進行，參加民眾走過飄著稻香的鄉間小路，相當舒適。圖／溪州鄉公所提供

今天是2023年元旦，約1300人上午參加彰化縣溪州鄉健行，沿著鄉村小路欣賞縣境之南的景色，回到終點站鄉公所110名小朋友寫春聯、畫年畫，為元旦健行的新年喜氣加分。

溪州鄉公所第四年在鄉公所廣場舉辦元旦升旗典禮暨健行；「兔年行大運。」鄉長江淑芬說，新年新開始，今年活動內容翻新，有縣議長謝典林服務處致贈的「筷樂平安」半打筷子，鄉公所另送漂亮吉祥結給寫春聯和畫年畫的小朋友，今天來健行的民眾走出健康和快樂，今年報名健行向隅的民眾明年請早。

「把2022年不好的都留在2022年，好的事情留在記憶裡。」立法委員謝衣鳳到場致意並表示，2023年是全新的開始，她祝福人人好事發生，有快樂美好的一年。

今年健行人數比去年約多一成，鄉公所研判新冠疫情趨緩，民眾較願意參加集體活動。上千人走到縣政府管轄的溪州公園，再走到鄉公所管理的溪州森林公園，約8點半回到溪州鄉公所。小朋友急急到「創意春聯」區入座提筆寫畫春聯和斗方，幾乎每幅畫可愛兔寶寶以呼應今年生肖兔年，貼在米篩上面既充滿童趣和洋溢傳統年味。

彰化縣溪州鄉元旦健行約1300人參加。圖／溪州鄉公所提供
彰化縣溪州鄉元旦健行約1300人參加。圖／溪州鄉公所提供

春聯 元旦升旗

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