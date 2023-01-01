彰化溪州鄉創意春聯 兒童畫兔畫橘「兔年討吉利」

今天是2023年元旦，約1300人上午參加彰化縣溪州鄉健行，沿著鄉村小路欣賞縣境之南的景色，回到終點站鄉公所110名小朋友寫春聯、畫年畫，為元旦健行的新年喜氣加分。

溪州鄉公所第四年在鄉公所廣場舉辦元旦升旗典禮暨健行；「兔年行大運。」鄉長江淑芬說，新年新開始，今年活動內容翻新，有縣議長謝典林服務處致贈的「筷樂平安」半打筷子，鄉公所另送漂亮吉祥結給寫春聯和畫年畫的小朋友，今天來健行的民眾走出健康和快樂，今年報名健行向隅的民眾明年請早。

「把2022年不好的都留在2022年，好的事情留在記憶裡。」立法委員謝衣鳳到場致意並表示，2023年是全新的開始，她祝福人人好事發生，有快樂美好的一年。