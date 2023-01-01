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台中跨年夜22萬人嗨翻 環局徹夜打掃清出10噸垃圾

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市環保局在跨年活動後，動員141人，清出10噸垃圾分類，3小時回復景觀。圖／環保局提供
台中市環保局在跨年活動後，動員141人，清出10噸垃圾分類，3小時回復景觀。圖／環保局提供

台中跨年「2023閃耀台中跨年夜」昨在水湳中央公園，嗨到今日凌晨，市府宣布共有22萬人參加。市府環保局動員141人，現場設置垃圾子車10組、1輛掃街車，清除垃圾約3公噸、資源回收7公噸，活動前後全面消毒，天亮前回復環境清潔。

台中市府昨在水湳中央公園舉辦跨年活動，吸引超過22萬人潮湧入，因應大型活動產生的垃圾問題，響應「無痕環保」，在活動結束後約3小時內復原場地，一併清掃中央公園及逢甲商圈周邊。

環保局動員141名人，總計清除垃圾約3公噸，資源回收物約7公噸，並出動消毒車1台，於活動前後針對消毒公廁、垃圾子車等處消毒。

環保局長陳宏益說，跨年活動後，人潮散去，第一線清潔人員在夜色中默默打掃，讓人安心、揪感心。他說，環保局從日前市民野餐日、跨年晚會及即將到來的中台灣元宵燈會均在中央公園舉行，中央公園該處主打「智慧、低碳、創新」的創新城市治理概念，更是台中重要觀光景點，清潔隊用心維護，乾淨市容迎接遊客。

跨年晚會

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