中市7運動中心新氣象 鎖定銀髮、兒童推特色課程

台中市各國民暨兒童運動中心2023年各館紛紛推特色課程，朝馬國運開發銀髮族課程，鼓勵長者參與場館志工活動；北區國運有符合國際競賽標準的一館三池，力推水域運動，獨家跳水課程深獲喜愛；南屯國運推運動平權，開設多元課程鼓勵女性運動。

台中市政府運動局長李昱叡說，朝馬國民運動中心因應高齡化趨勢，今年重點發展銀髮族運動，開設肌力訓練、羽球、桌球等運動課程，另辦理健康飲食、運動保健相關講座，幫助銀髮族降低老年常見風險、遠離肌少症。

北區國民運動中心過去推水域運動成效良好，今年獨家跳水課程提供市民新的運動體驗；此外，更推出全新球類暢打專案，學生半價優惠，嘉惠學生族群。

南屯國民運動中心透過開設多元運動課程，如瑜伽、拳擊、韻律有氧、拉丁、Zumba、飛輪等，今年首度推中東肚皮舞課程，鼓勵女性市民加入運動的行列。

長春及大里國民暨兒童運動中心分別是全國第1、2座啟用的兒童運動中心，且均有壁球室。除多元化發展兒童體育項目，如匹克球、迷你網球、兒童壁球、直排輪、射箭等，另透過2館合作形式推動台中壁球運動風氣。

潭子國民暨兒童運動中心首創「One Dream兒童體育學院」，將開設籃球訓練班、體育營隊等；另推出游泳池、健身房「兩人同行，第2位+1元」打卡活動，萬象更新。