西屯同棟住宅大樓不同里16年 民政局：盡速改正確門牌

台中西屯何仁里一處集合式住宅，同棟大樓確有2個不同里別，當地住戶指出，大樓門牌與戶政里別標示不一致，已錯了16年；市議員楊大鋐推測，應是門牌換發時，即做錯至今無人發現，要求相關單位盡速協助，換發正確門牌。

中市民政局表示，查內政部村里街路門牌資料，櫻花路30號位於何仁里25鄰，已請西屯戶政事務所於1月3日一早派員至現場瞭解後，盡速張貼正確門牌；民政局將加強門牌張貼作業程序，落實全市門牌正確性。

何仁里里長蔡翔宇指出，該大樓位於櫻花路上、長安國小旁，先前巡察里內行經此處發現，明明是同棟大樓，卻標示兩個里別，造成周邊居民誤解是當地的特殊情形。

楊大鋐表示，經向住戶確認後，竟發現門牌是錯的；何姓住戶說，該棟大樓只要是30號的住戶，其門牌里別標示為「大河里」，與身分證標示「何仁里」不一致，此問題自2006年即出現，若非里長詢問，也不會有人知道並協助處理。

楊大鋐說，本案係經里長反應有里界標示問題，走訪後才發現走在同棟大樓、同條騎樓，卻有左右兩邊門牌的里別不一樣，推測應是當初製作門牌換發時就已做錯，但遲至今都無人發現。