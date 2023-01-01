萬和宮元旦點燈人數多一倍 毛小孩、愛車也求平安

今年為癸卯兔年，台中市萬和宮今開始受理點光明燈、文昌燈及安太歲等項目，一早便湧現人潮，不少民眾排隊等候，提前迎些新歲氛圍；廟方指出，每年受理點燈人次數量年年成長，甚至有人以暱稱，為寵物點燈祈福，求健康成長，或替愛車點燈，盼行車平安。

元旦假期首日，台中萬和宮開始受理植福斗、點光明燈、文昌燈及安太歲，上午7時許便有不少民眾，在申辦區入口處排隊，8時許更湧入大量人潮，擠爆會場，廟方甚至開11部電腦辦理，避免信眾久候。

除了人之外，更有信眾因曾車禍，對開車有陰影，家人便以「車牌號碼」或暱稱，將出廠年份填入出生日期，替車安太歲，消除心理壓力，盼行車平安；另毛小孩也是家中成員之一，不少民眾也會於點燈時，以暱稱「灰白白」、「灰妮」等名義，替牠們安太歲，祈求毛小孩健康可愛，平安長大。

萬和宮指出，點燈、安太歲等費用多年來「凍漲」，光明燈、文昌燈皆600元，植福斗、安太歲則是100元，據統計，每年受理數十萬人次點燈祈福，且年年成長。

廟方初估，今年較以往元旦點燈，人潮多出1倍以上，甚至在臉書上提醒信眾，安燈登記每天都有，不必急於連假排隊。萬和宮董事長蕭清杰指出，宮內點燈，均透過電腦隨機排列，一視同仁，不必搶先卡位，感謝信眾的熱情。