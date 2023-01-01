影／台中民眾過年要出國 元旦冒雨搶打疫苗

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聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中今天上午天雨，文心森林公園疫苗接種站打氣未減。記者趙容萱／攝影
台中今天上午天雨，文心森林公園疫苗接種站打氣未減。記者趙容萱／攝影

今天是元旦，台中文心森林公園疫苗接種站一早現民眾冒雨排隊等打疫苗，半小時打了68人，有很多春節出國旅遊，怕大陸解封因此打好打滿，也有5人是來打第6劑。

黃姓年輕女子說，因為春節安排到東南亞旅遊，因為擔心中國大陸旅客解禁出遊，因此在出國前打第四劑次世代，搶打疫苗。

台中市衛生局說明，中央疫情指揮中心公布，台中昨新增3212例，較上周同期增幅43.4%。至昨上午8時，台中全人口第一劑接種率99.32%，第二劑93.74%，第三劑78.62%，第四劑22.13%，第五劑4.37%，總計接種為840萬5978人次，提醒市民疫苗應打好打滿，提升保護力。

負責文心森林公園疫苗接種站的診所醫師施勝桓觀察，因國內疫情增溫，文心森林公園接種站近期打氣回溫，假日接種人數破百，今天元旦雖然下雨，打氣未減，多數是為春節出國打疫苗，也有5人是打第6劑。

台中市衛生局說明，台中新冠疫苗、流感疫苗接種採雙軌制，除合約院所、文心森林公園外展接種站開打外，另有台中疫苗預約平台，提供BNT、莫德納、莫德納次世代BA.1、BA.5等新冠疫苗預約，以及50歲以上流感疫苗預約，其中BA.1、BA.5疫苗限追加劑（第三劑、第四劑），距前一劑需間隔12周。網址https://reurl.cc/D3RddR

衛生局說明，台中市新冠、流感疫苗接種資訊，可至台中市衛生局網站查詢；文心森林公園接種站每天都有，時間為每天上午9時30分到11時30分，採隨到隨打，提供莫德納、BNT、次世代BA.1、BA.5等劑型疫苗以及流感疫苗，可查詢https://www.health.taichung.gov.tw/1937954/post

台中今天上午天雨，文心森林公園疫苗接種站打氣未減，民眾排隊等打疫苗。記者趙容萱／攝影
台中今天上午天雨，文心森林公園疫苗接種站打氣未減，民眾排隊等打疫苗。記者趙容萱／攝影
台中今天上午天雨，文心森林公園疫苗接種站打氣未減，民眾排隊等打疫苗。記者趙容萱／攝影
台中今天上午天雨，文心森林公園疫苗接種站打氣未減，民眾排隊等打疫苗。記者趙容萱／攝影

流感疫苗 衛生局 BA

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