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台中跨年4.6萬人次搭捷運 中捷：人潮比去年多一成

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中捷運疏運跨年人潮，比去年成長一成多。圖片／台中捷運公司提供
台中捷運疏運跨年人潮，比去年成長一成多。圖片／台中捷運公司提供

「2023閃耀台中跨年夜」昨晚嗨唱到今日凌晨1點，台中捷運配合疏運計畫，延長營運時間至凌晨2點，跨年總運量4萬6480人次，比去年成長10.7%。中捷公司表示，原本假日的235班次，增加至280班次並增派人力，各車站乘車秩序良好。

中捷公司指出，為疏運跨年乘車人潮，台中捷運除延長營運時間、分階段調整班距，也在市政府站、松竹站、文華高中站、文心櫻花站增派人力。

中捷公司說明，跨年當天由原本假日235班次，增加45班次、至280班次，全線運量達4萬6480人次，較去年成長10.7%。4個重點車站中，文華高中站及文心櫻花站單站運量均成長44%以上，分站搭車措施奏效。

中捷公司提到，因應大量人潮進出車站，中捷共出動300名工作人員服務旅客，清潔、保全、志工、捷警、北捷局、機電廠商均加入支援行列。

台中捷運 跨年 文華高中

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