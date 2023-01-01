跨入2023年 童綜合醫院一早喜迎多位元旦寶寶

迎接2023新年，童綜合醫院今天一早就喜迎多位元旦寶寶，婦產部醫師代表醫院贈送嬰兒包巾禮盒與醫院紀念品，給媽媽與爸爸，祝福孩子健康長大。

今天早上8點26分，童醫院第一位元旦寶寶出生，婦產部醫師莊聖偉接生，30歲的賴姓產婦自然產下一名男嬰，體重重達3184公克，哭聲宏亮充滿活力。

爸爸王先生表示，這是夫妻倆第一個孩子，很感謝母子都平安，也謝謝醫護團隊的幫忙，看到孩子出生真的很感動，原本預產期在昨天，他和妻經想過可能會是元旦寶寶，沒想到孩子真的選擇1月1日誕生，2023年讓家裡就有一個全新的開始與希望，真的很高興。

接著在許俊正醫師接生，早上9點16分由38歲楊姓產婦剖腹產下3212公克的男嬰；早上9點51分，汪文生醫師接生，37歲的洪姓產婦剖腹產下一位3384公克的男嬰。

早上9點53分，莊聖偉醫師再次接生，27歲的詹姓產婦自然產下3222公克的女嬰，這是媽媽的第二胎；爸爸蔡先生說，真的很高興，預產期原本是1月11日，很想要生元旦寶寶，因為兒子是5月5日出生，所以希望女兒能夠在1月1日出生，沒想到女兒乖巧又聽話，真的選擇在1月1日就誕生，兩個孩子的生日都很好記又很有意義。