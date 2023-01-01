影／紫南宮兔年錢母取消大年初一發送 元旦人潮7.5公里

紫南宮元旦發送兔年第一波招財錢母，受到大年初一不發送錢母影響，今天清晨的濛濛細雨，擋不住信眾的熱情，絡繹不絕的人車潮，周邊道路的排隊人潮超過7.5公里。

紫南宮主委莊秋安表示，預估今天排隊領錢母人數，會達到10萬人，他同時表示，因疫情復發尚不明朗，只得宣布今年農曆春節取消發送錢母，同時呷丁酒習俗，第三年同樣改以發放料理包方式，減少上萬人的密集接觸。

紫南宮習定成俗，每年元旦首發當年生肖錢母，都會吸引大批民眾排隊領取，由於前4168名個名額將增發1顆金雞蛋抽獎，今年也不例外，不少民眾提前兩天就來排隊，更有人搭帳篷搶排迎接今天的發放，廟方周邊的稻田甚至成了帳棚區，至今天清晨隊伍已超過7公里。

警方一早就在主要出入口實施交通管制，並預估全日排隊人潮可望達到10萬人，廟方也表示只要排進隊伍的信眾，都可以領到一枚銀兔年錢母。

主委莊秋安表示，依照往例，每年農曆大年初一都會發送生肖錢母，之前除了前年牛年受到疫情影向未發外，今年尚不知道疫情是否復發，為了配合中央防疫。減少民眾聚集，

破例宣布不在大年初一發錢母，畢竟距離農曆年還有一段時間，雖暫停發放兔年錢母，但是廟方仍會再透過其他不同的方式來發放，例如最受民眾支持的捐血活動，「捐血一袋，救人一命」，還可以領到錢母外，此外對於捐香火的信眾，廟方也會發給精美的錢母。

元旦排隊第一名是來自名間的紀先生，他表示是從去年12月28日就騎摩托車過來排隊，這幾天晚上都睡在紫南宮休息椅上，第一次來紫南宮排隊，就拔得頭籌，覺得很榮耀；而前4168名排入隊伍的信眾，可獲得1顆金雞蛋，金雞蛋內含有福氣兌換券，獎項包括2錢金戒指5只、1錢戒指20只；其中一位14歲來自高雄的國中生，她和父母來紫南宮排隊已經排9年了，今年是第一次抽得了2錢戒指。感到十分高興。

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