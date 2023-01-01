聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／全國海拔最高的升旗典禮 300多人梨山賓館前高唱國歌
今天元旦，台中市政府今天早上在梨山舉行全國海拔最高的升旗典禮，民眾排隊領限量圍巾，300多人在梨山賓館前高唱國歌，場面溫馨。
參山處長曹忠猷、台中市府原民會主委楊馨怡等人，今天早上在梨山國中小學生領唱下，陪民眾在梨山唱國歌和升旗，遊客與當地民眾排隊，領取有泰雅原民風格紅色紀念圍巾、國旗口罩及小國旗。
楊馨怡表示，她代表台中市長盧秀燕，和民眾參加全國最高海拔升旗典禮，今天山上雖然有雨，在學生領唱下，眾人一樣熱情高唱國歌。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言