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影／全國海拔最高的升旗典禮 300多人梨山賓館前高唱國歌

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
今天元旦，全國海拔最高的升旗典禮，300多人在梨山賓館前高唱國歌。圖／民眾提供
今天元旦，全國海拔最高的升旗典禮，300多人在梨山賓館前高唱國歌。圖／民眾提供

今天元旦，台中市政府今天早上在梨山舉行全國海拔最高的升旗典禮，民眾排隊領限量圍巾，300多人在梨山賓館前高唱國歌，場面溫馨。

參山處長曹忠猷、台中市府原民會主委楊馨怡等人，今天早上在梨山國中小學生領唱下，陪民眾在梨山唱國歌和升旗，遊客與當地民眾排隊，領取有泰雅原民風格紅色紀念圍巾、國旗口罩及小國旗。

楊馨怡表示，她代表台中市長盧秀燕，和民眾參加全國最高海拔升旗典禮，今天山上雖然有雨，在學生領唱下，眾人一樣熱情高唱國歌。

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