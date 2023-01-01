影／全國海拔最高的升旗典禮 300多人梨山賓館前高唱國歌

今天元旦，台中市政府今天早上在梨山舉行全國海拔最高的升旗典禮，民眾排隊領限量圍巾，300多人在梨山賓館前高唱國歌，場面溫馨。

參山處長曹忠猷、台中市府原民會主委楊馨怡等人，今天早上在梨山國中小學生領唱下，陪民眾在梨山唱國歌和升旗，遊客與當地民眾排隊，領取有泰雅原民風格紅色紀念圍巾、國旗口罩及小國旗。

楊馨怡表示，她代表台中市長盧秀燕，和民眾參加全國最高海拔升旗典禮，今天山上雖然有雨，在學生領唱下，眾人一樣熱情高唱國歌。