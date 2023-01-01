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元旦升旗 彰化縣長王惠美談五大施政願景

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣元旦升旗典禮今天上午在鹿港鎮洛津國小舉行，彰化縣長王惠美與約二千民眾一起唱國歌升旗。記者林宛諭／攝影
彰化縣元旦升旗典禮今天上午在鹿港鎮洛津國小舉行，彰化縣長王惠美與約二千民眾一起唱國歌升旗。記者林宛諭／攝影

彰化縣元旦升旗典禮今天上午在鹿港鎮洛津國小舉行，彰化縣長王惠美說，為迎接彰化即將到來的建縣三百年，縣府團隊新的一年將繼續積極推動五大施政願景，包括軌道工程、綠色產業綠色經濟、都市再生、全齡全能社會福利、永續彰化循環經濟等，讓彰化更進步。

彰化縣元旦升旗典禮今天上午在飄著小雨中登場，由順風飛行協會4架「鯊魚競賽機」飛過典禮會場上空揭開序幕，二千名參加民眾戴著國旗圍巾，在洛津國小管弦樂團演奏國歌及國旗歌，並邀請今年縣長盃卡拉OK歌唱比賽各組冠亞軍與洛津國小合唱團領唱國歌，新的一年展現蓬勃朝氣，升旗完後，一起參加漫遊鹿港健行活動。

王惠美說，「好的開始，就是成功的一半。」元旦升旗雖飄著雨，雨代表財，代表財運旺旺來，今年升旗典禮後也安排鹿港健行活動，讓大家可以巡禮天后宮、新祖宮、城隍廟、龍山寺廟宇古蹟，祈求國泰民安，祝福新的一年國運昌隆、社會祥和、經濟繁榮，有拜有保佑，讓大家心想事成。

新的一年縣府將繼續積極推動五大施政願景，王惠美表示，目前已完成彰化鐵路高架化可行性評估，去年獲得行政院核定，正在進入實質開發；除了台中捷運綠線延伸至彰化外，也將加速推動鹿港捷運，同時開始規劃捷運和美線，讓和美、鹿港齊發展，再造和美工商業榮景，也讓鹿港這座觀光旅遊經典小鎮，在豐富的歷史文化底蘊中，持續帶動文化創意產業、青創品牌繁盛增長，成為傳統與創新兼容並蓄的新台灣之心。

王惠美說，新的一年，縣府舉辦了很多活動，大家如果看的還不過癮的話，大年初一到十五在溪州公園舉辦的「花在彰化」活動中，還有8個場次，歡迎大家定時前往觀看，就可以更近距離觀看鯊魚競賽機。

活動還包括在彰化縣立美術館舉辦「故宮國寶遊彰化2.0」持續到2月28日，王惠美說，上一次故宮國寶來彰化展出，大家沒看到翠玉白菜有點遺憾，這次把翠玉白菜帶來了，在美術館的3、5樓還有新媒體藝術展，有科技的AR、VR互動；還有從1月14日到2月28日，在彰化八卦山辦理月影燈季；大年初一到十五，在溪州公園辦理「花在彰化」活動，讓大家能夠體會彰化300年豐富的魅力。

今天參加升旗典禮還有彰化縣副縣長林田富、縣議員黃俊源、凃淑媚、陳玉姬、施佩妤、鹿港鎮長許志宏、福興鄉長蔣煙燈、救國團彰化縣團委會主委楊曜聰、世界彰化同鄉總會總會長黃明東等人，活動並準備限量3千份紀念束口背包及茶葉蛋發放給民眾，參加健行送摸彩券，還可抽電視機、平板電腦等大獎，元旦就把大禮抱回家。

彰化縣元旦升旗典禮今天上午在鹿港鎮洛津國小舉行，彰化縣長王惠美在升旗典禮後，並與民眾一起以健行活動展開新的一年。記者林宛諭／攝影
彰化縣元旦升旗典禮今天上午在鹿港鎮洛津國小舉行，彰化縣長王惠美在升旗典禮後，並與民眾一起以健行活動展開新的一年。記者林宛諭／攝影

王惠美

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