彰化新年第一場路跑 母女第二年包辦長青女、小女組冠軍

彰化縣永靖鄉元旦路跑今年邁入第37年，今天上午6點40分3371人從永靖鄉公所廣場出發。新任鄉長魏碩衛第九年參加，跑回終點時表示，永靖鄉元旦路跑已經跑出名，將永續舉辦，喜愛運動的民眾年年都可來為健康而跑。

永靖鄉元旦路跑是彰化縣公部門每年第一場路跑賽事，今年參加人數再破紀錄，鄉公所先舉行民國112年元旦升旗典禮，鄉長魏碩衛、立法委員陳素月、縣議員詹木根、張錦昆、張欣倩等各級民代與地方士紳致詞後，在起點也是終點宣布起跑。

今年折返點仍設在俗稱「竹仔腳」的竹子村，前鄉長詹木根在議員服處設站供應飲水，使得沿途「加油站」原本24處增至25處為選手加油打氣。

比賽分為6公里、11公里，共有男子與女子的長青、社會、國小及國男合計七大組別，23歲張富祝以38分27秒先馳得點，不但贏得社男組冠軍，也是各組之中第一名回到終點的選手。

張富祝是台體大校友，在校期間主要訓練長跑，畢業後仍保持運動習慣，每隔2至3天路跑，5年前參加永靖元旦路跑得分組第一，今年又是第一名。他表示，元旦路跑是想養成自律的精神，做事有方向、有目標，有充實的一年，未來才有豐碩成果。

詹金桂和女兒楊覲分得長青女子組、小女組的冠軍，兒子楊叡得到小男組第七名。詹金桂說，她畢業於台體大，一家都喜歡運動，本來一家四口都要參加永靖元旦路跑，因丈夫賽前受傷，改為一家三口來跑，她和女兒是第二次獲得冠軍，兒子去年看姊姊跑第一，今年也來參加。

小男組賴彥愷、小女組楊覲都活躍於學校體育社團，賴彥愷是學校羽球隊，楊覲是足球隊。楊覲說，只要調勻呼吸和保持平常心就能跑出理想成績。