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彰化新年第一場路跑 母女第二年包辦長青女、小女組冠軍

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
詹金桂和女兒楊覲分別獲得永靖鄉第卅七屆元旦路跑的長青女子、小女的冠軍，詹金桂的兒子楊叡得到小男組第七名。記者簡慧珍／攝影
詹金桂和女兒楊覲分別獲得永靖鄉第卅七屆元旦路跑的長青女子、小女的冠軍，詹金桂的兒子楊叡得到小男組第七名。記者簡慧珍／攝影

彰化縣永靖鄉元旦路跑今年邁入第37年，今天上午6點40分3371人從永靖鄉公所廣場出發。新任鄉長魏碩衛第九年參加，跑回終點時表示，永靖鄉元旦路跑已經跑出名，將永續舉辦，喜愛運動的民眾年年都可來為健康而跑。

永靖鄉元旦路跑是彰化縣公部門每年第一場路跑賽事，今年參加人數再破紀錄，鄉公所先舉行民國112年元旦升旗典禮，鄉長魏碩衛、立法委員陳素月、縣議員詹木根、張錦昆、張欣倩等各級民代與地方士紳致詞後，在起點也是終點宣布起跑。

今年折返點仍設在俗稱「竹仔腳」的竹子村，前鄉長詹木根在議員服處設站供應飲水，使得沿途「加油站」原本24處增至25處為選手加油打氣。

比賽分為6公里、11公里，共有男子與女子的長青、社會、國小及國男合計七大組別，23歲張富祝以38分27秒先馳得點，不但贏得社男組冠軍，也是各組之中第一名回到終點的選手。

張富祝是台體大校友，在校期間主要訓練長跑，畢業後仍保持運動習慣，每隔2至3天路跑，5年前參加永靖元旦路跑得分組第一，今年又是第一名。他表示，元旦路跑是想養成自律的精神，做事有方向、有目標，有充實的一年，未來才有豐碩成果。

詹金桂和女兒楊覲分得長青女子組、小女組的冠軍，兒子楊叡得到小男組第七名。詹金桂說，她畢業於台體大，一家都喜歡運動，本來一家四口都要參加永靖元旦路跑，因丈夫賽前受傷，改為一家三口來跑，她和女兒是第二次獲得冠軍，兒子去年看姊姊跑第一，今年也來參加。

小男組賴彥愷、小女組楊覲都活躍於學校體育社團，賴彥愷是學校羽球隊，楊覲是足球隊。楊覲說，只要調勻呼吸和保持平常心就能跑出理想成績。

長青男子組張世昌61歲，是永靖元旦路跑粉絲，去年被同好張錫銘超越，今年如願再次得到金牌。他表示，運動有益健康，今年承蒙眾運動同好禮讓，給他機會榮獲第一名。

彰化縣永靖郷第卅七屆元旦路跑社男組也是今年賽事的第一名跑回終點者張富祝，記者簡慧珍／攝影
彰化縣永靖郷第卅七屆元旦路跑社男組也是今年賽事的第一名跑回終點者張富祝，記者簡慧珍／攝影

路跑 元旦

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