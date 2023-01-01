台中跨年倒數 盧秀燕「省話到底」致詞僅8字祝福新年

台中市跨年晚會在水湳中央公園舉行，現場加上無法進入會場的民眾超過22萬人次，由於會場鄰近逢甲夜市，周邊街道都是滿滿人潮。台中市長盧秀燕今年上台致詞簡短有力，僅以短短8字，祝福大家新年快樂。

台中市長盧秀燕率市府局處長、藍議員同台，一起與群眾倒數跨年，迎接2023。她說，「2023，萬兔水啦！」

盧秀燕市長在跨年晚會前也曾預告，藝人歌手和看表演的民眾才是主角，她要把時間留給大家，今年致詞一定「省話」到底。去年她跨年致詞花了3秒鐘，以12字祝福大家，已經相當省話；今年只用8字祝福大家新年快樂，打破歷年紀錄。