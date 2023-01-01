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「3…2…1 新年快樂」煙火璀璨、北中南跨年演唱嗨翻

帥爆全場！原子少年天王星壓軸迎2023年 10萬人嗨翻

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
2023台中新站麗寶跨年晚會壓軸倒數由原子少年天王星登場，勁歌樂舞，嗨翻寒冬夜晚。圖／麗寶樂園渡假區提供
2023台中新站麗寶跨年晚會壓軸倒數由原子少年天王星登場，勁歌樂舞，嗨翻寒冬夜晚。圖／麗寶樂園渡假區提供

「3、2、1，新年快樂！」2023台中新站麗寶跨年晚會壓軸倒數由原子少年天王星登場，勁歌樂舞，嗨翻寒冬夜晚；倒數時刻舞台上有熊大、兔兔與天王星，現場10萬名觀眾齊聲倒數迎接2023年，330秒高空璀璨燈光煙火秀，搭配全台最大摩天輪天空之夢燈光秀，超夢幻。

「2023台中新站麗寶跨年晚會」跨年夜在麗寶樂園渡假區第二停車場熱鬧展開，倒數時刻由原子少年天王星大合體，超高人氣的團員小孩－何世華與觀眾一同迎接2023年，倒數後由告五人唱響2023年序曲，帶來精彩表演。

麗寶樂園跨年煙火結合摩天輪天空之夢燈光秀，以競技式高密度跑動煙火，進行長達330秒高空璀璨燈光煙火秀，全場10萬人開心迎接2023年。

2023台中新站麗寶跨年晚會壓軸倒數由原子少年天王星登場，勁歌樂舞，嗨翻寒冬夜晚。圖／麗寶樂園渡假區提供
2023台中新站麗寶跨年晚會壓軸倒數由原子少年天王星登場，勁歌樂舞，嗨翻寒冬夜晚。圖／麗寶樂園渡假區提供

跨年晚會 原子少年 麗寶樂園

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