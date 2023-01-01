帥爆全場！原子少年天王星壓軸迎2023年 10萬人嗨翻

「3、2、1，新年快樂！」2023台中新站麗寶跨年晚會壓軸倒數由原子少年天王星登場，勁歌樂舞，嗨翻寒冬夜晚；倒數時刻舞台上有熊大、兔兔與天王星，現場10萬名觀眾齊聲倒數迎接2023年，330秒高空璀璨燈光煙火秀，搭配全台最大摩天輪天空之夢燈光秀，超夢幻。

「2023台中新站麗寶跨年晚會」跨年夜在麗寶樂園渡假區第二停車場熱鬧展開，倒數時刻由原子少年天王星大合體，超高人氣的團員小孩－何世華與觀眾一同迎接2023年，倒數後由告五人唱響2023年序曲，帶來精彩表演。